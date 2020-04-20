شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. الحلقة الأولى من أطفال مصر للجيش الأبيض .. شكرا لكم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن سلسله فيديوهات جديده تقدمها الخليج 365 للتوعية بخطورة فيروس كورونا المستجد وجهود الدولة لمحاربته
نقدم مجموعه من الفيديوهات المقدمة للأطفال والتي تتحدث عن الدور الذي يقوم به الأطباء وضباط الجيش والشرطة للتصدي للفيروس القاتل
وتتناول الحلقة الأولى من السلسلة، التعريف بدور الأطباء باعتبارهم يقفون في الصفوف الأولى لمحاربة الفيروس المستجد وحياتهم مهددة، إذ أنهم معرضون للإصابة في أي وقت
والهدف من تلك الفيديوهات هو التوعية بأدوار هؤلاء الجنود وتوجيه التحية والشكر لهم ولجهودهم في حماية هذا البلد
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