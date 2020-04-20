القومى للمرأة: تخصيص 14% من الموازنة العامة للدولة لدعم المرأة يحقق تكافؤ الفرص

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه بخالص بالشكر والتقدير إلى الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتخصيص 14% من الموازنة العامة للدولة لدعم المرأة، من خلال التقرير الصادر من الوزارة عن الملامح الأساسية للموازنة المستجيبة للنوع الإجتماعي بمحاورها الثلاثة الحماية الاجتماعية، الرعاية الصحية، التشغيل.
وأشادت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، فى بيان لها، بتخصيص 14% من الموازنة العامة للدولة بشكل مباشر لقضايا المرأة، مؤكدة أن هذا القرار يؤكد حرص الوزارة على دعم وتمكين المرأة المصرية ، وذلك تنفيذاً لسياسات الدولة المصرية فى ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية التى تؤمن بأهمية دور المرأة فى المجتمع ، وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى أقرها رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة، مؤكدة أن تطبيق الدولة لهذة الموازنات يساهم فى تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين والإستفادة من البرامج الممولة من الموازنة العامة للدولة.
يذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أصدرت تقريراً عن الملامح الأساسية للموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعى بمحاورها الثلاثة الحماية الاجتماعية، الرعاية الصحية، التشغيل وقد خصصت 14% من الموازنة العامة للدولة موجه لدعم المرأة.
وفى سياق آخر تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بخالص التعازى إلى الفنانة نهال عنبر فى وفاة شقيقتها بهرة عنبر التى وافتها المنية أمس بعد صراع مع المرض، وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ حزنها لوفاة المغفور لها بهرة عنبر ، وتقدمت بخالص العزاء إلى الفنانة نهال عنبر.
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