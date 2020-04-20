شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة: تخصيص 14% من الموازنة العامة للدولة لدعم المرأة يحقق تكافؤ الفرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه بخالص بالشكر والتقدير إلى الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتخصيص 14% من الموازنة العامة للدولة لدعم المرأة، من خلال التقرير الصادر من الوزارة عن الملامح الأساسية للموازنة المستجيبة للنوع الإجتماعي بمحاورها الثلاثة الحماية الاجتماعية، الرعاية الصحية، التشغيل.

وأشادت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، فى بيان لها، بتخصيص 14% من الموازنة العامة للدولة بشكل مباشر لقضايا المرأة، مؤكدة أن هذا القرار يؤكد حرص الوزارة على دعم وتمكين المرأة المصرية ، وذلك تنفيذاً لسياسات الدولة المصرية فى ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية التى تؤمن بأهمية دور المرأة فى المجتمع ، وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى أقرها رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة، مؤكدة أن تطبيق الدولة لهذة الموازنات يساهم فى تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين والإستفادة من البرامج الممولة من الموازنة العامة للدولة.

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