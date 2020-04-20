شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تغلق المعديات النهرية وتغمر الحدائق بالمياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت أجهزة محافظة الجيزة، المعديات، الموجودة بالقرى المطلة على نهر النيل، التزاما بقرارات حظر الحركة فى شم النسيم، ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأغلقت مدينة منشأة القناطر، المعديات بقرية وردان وقرية أبو غالب، بمنشأة القناطر، بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وتحت قيادة اللواء لبيب، رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر.

وفى السياق واصلت هيئة النظافة والتجميل بغمر المسطحات الخضراء بالمياة لعدم الجلوس عليها بشارع النهضة امام حديقه الحيوان والاورمان، مع مواصلة اغلاق الحدائق والمتنزهات وكذلك المراسى الميلية.

واغلق محافظة الجيزة اليوم، جميع البواخر والمراسي النيلية و الحدائق والمتنزهات العامة غلقا كاملا أمام المواطنين الذى بدأ أمس الأحد ويستمر قرار الغلق حتي صباح غدا الثلاثاء، بالتزامن مع احتفالات عيد الربيع وعيد القيامة، وذلك لمنع التجمعات فى ظل الإجراءات التى تنفذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا.

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ويشمل قرار الغلق جميع الحدائق العامة والخاصة والملاهى بما فيها حديقة الحيوان والأورمان والمنطقة الآثرية بالأهرامات، حيث ناشد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، سكان المحافظة بضرورة التزام المنازل خلال تلك الفترة وعدم النزول إلا فى حالات الضرورة القصوى لتسهيل مهمة الدولة فى التعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

ووجه المحافظ بضرورة توعية المواطنين بعدم الذهاب الى المراسي النيلية او الحدائق والمتنزهات او الخروج للشوارع او الميادين في تجمعات حفاظا علي صحتهم وسلامتهم لتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصة أه أصدر قرار بغلقها لمنع خروج المواطنين.

وأكد محافظ الجيزة أنه استكمالا للإجراءات التى تتخذها المحافظة حفاظا علي سلامه المواطنين خلال اعياد شم النسيم تم اصدار قرارا بغلق جميع البواخر والمراسي النيلية و الحدائق والمتنزهات العامة غلقا كاملا امام المواطنين بدءا من اليوم الاحد الموافق 19 ابريل وحتي يوم الثلاثاء الموافق 21 ابريل وذلك خلال فتره أعياد شم النسيم تحسباً لعدم خروج المواطنين والذهاب الي البواخر والمراسي النيلية والحدائق والمنتزهات لقضاء اعياد الربيع و شم النسيم لما تمثله التجمعات من خطورة في زيادة إمكانية انتشار فيروس كورونا المستجد تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع مجلس المحافظين الذى انعقد عبر الفيديو كونفرانس.