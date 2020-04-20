شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية ومدير الأمن يتفقدان الخدمات الأمنية بمدينة القناطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، يرافقه اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، والدكتور عواد أحمد، السكرتير العام لمحافظة القليوبية، الخدمات الأمنية وانتشار القوات بمدينة القناطر الخيرية، بالتزامن مع تنفيذ الإجراءات الوقائية فى شم النسيم لمنع التجمعات، والوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأكد اللواء عبد الحميد الهجان أن هناك التزما من المواطنين بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيرو موجها رسالة شكر للمواطنين على الالتزام وعدم تواجدهم فى الشوارع، لافتا إلى أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء بمنع التواجد وتنفيذ كافة الإجراءات بشكل صارم.

وأضاف المحافظ، لـ"الخليج 365"، أنه أجرى جولة بعدة مناطق بالمحافظة تفقد خلالها مدينة بنها وكورنيش النيل بها، ومدينة كفر شكر ومدينة القناطر، وسيتم متابعة الجولة فى مناطق أخرى، مشيرا إلى أنهم لم يتم رصد اى مخالفات بالتزامن مع التزام المواطنين.

وأشار الهجان إلى أنه تم توفير ملابس خاصة لعمال النظافة بالمحافظة، بالإضافة إلى توفير الأدوات الوقائية، مثل الكمامات والقفازات، لحمايتهم، من الأمراض.

رافق المحافظ ومدير الأمن خلال جولتهما بالقناطر الخيرية، اللواء ضياء الدين عبد الحميد، رئيس مركز ومدينة القناطر، ومختار شداد نائب رئيس المدينة، وعدد من القيادات الأمنية والشرطية بمحافظة القليوبية.

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شهدت مدينة القناطر الخيرية بالقليوبية، حالة من الهدوء، بالتزامن مع احتفالات أعياد الربيع والقيامة، فى ظل تنفيذ الإجراءات الوقائية لمنع التجمعات ومواجهة انتشار فيروس كورونا.

ونشرت قوات الشرطة كمائن ثابتة ودوريات متحركة لوقف حركة السيارات، كما تم غلق مداخل الكبارى المؤدية لحدائق القناطر، وكذلك غلق المواقف الخاصة بالسيرفيس، كما انتشرت قوات الشرطة بطول كورنيش النيل، لمنع أى تجمعات.

وفى نفس الوقت نشرت شرطة المسطحات المائية بمدينة القناطر الخيرية دوريات ثابتة و كمائن متحركة علي جميع الحدائق بالقناطر الخيرية والمراسى النيلية، للمتابعة على التزام غلق كل المراسى واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما استمر غلق الحدائق بمدينة القناطر لمنع التجمعات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك الملاهى وكافة المحال التى شملها قرار الغلق بالإضافة لغلق كورنيش النيل ومنع انتظار السيارات بجانبه.

كان وجه عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على استمرار غلق حدائق القناطر الخيرية والحدائق العامة بالمحافظة خلال أعياد الربيع مكلفا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة غلق الحدائق العامة، فى ضوء تنفيذ الإجراءات الإحترازية لمجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد، وضمن ما تتخذه وزارة الموارد المائية والرى من إجراءات وتدابير بكافة الهيئات التابعة وبناء على ما وجه به الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى بضرورة استمرار غلق الحدائق والمتنزهات التابعة للوزارة خلال الفترة القادمة، وخصوصا خلال فترة أعياد الربيع لمنع كافة أشكال الزحام والتكدس ومنعاً لانتشار الفيروس بين المواطنين.

يشار إلى أن وزارة الصحة والسكان رفعت استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.