شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: الكويت ألغت قرارات تشديد الرقابة على دخول الصادرات الزراعية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرا من الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى يفيد قيام دولة الكويت بتسهيل إجراءات دخول الصادرات الزراعية المصرية إلى أراضيها.

وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، إنه كان يتم احتجاز كافة الشحنات المصرية فى الموانئ الكويتية وتحليلها قبل الإفراج النهائى عنها مما أثر بالسلب على صادراتنا إلى الكويت خلال عامى 2018 – 2019.

وقد قاد الحجر الزراعى المصرى جولة طويلة من المفاوضات الفنية مع الجانب الكويتي، وكان أخرها قيام الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصرى بعمل زيارة إلى دولة الكويت على رأس وفد رفيع المستوى ضم رئيس المجلس التصديرى، ورئيس التمثيل التجارى بالكويت، انتهت بإلغاء قرار تشديد الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية.

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جدير بالذكر، أن هذا القرار سوف يساهم فى زيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى دولة الكويت، ويأتى ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لزيادة الصادرات من أجل دعم الاحتياط النقدى المصرى.

كان الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى قد أكد أنه تم تكثيف اللجان الفنية للحجر الزراعى فى مختلف مواقع التصدير بالمنافذ الحدودية والموانئ البحرية والبرية ومحطة الفرز والتعبئة لتسهيل أعمال الرقابة على الصادرات الزراعية التى تمثل الآن عمود الاقتصاد القومى بعد حالة الانكماش فى القطاع السياحى بسبب انتشار فيروس كورونا عالميا، موضحا زيادة تدفق صادرات الموالح إلى الصين وتعافى السوق، بالإضافة إلى انفراج فى عملية التصدير حاليا لبطاطس المائدة للأسواق الأوربية، مشير إلى أن مصر تحتل المركز الأول عالميا من حيث تصدير البرتقال إلى الأسواق العالمية، حيث يعبتر البرتقال المصرى من أجود أصناف البرتقال فى العالم.

وتجدر الإشارة إلي الدور الكبير الذي قام به المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، ومكتب التمثيل التجارى بسفارة جمهورية مصر العربية بالكويت من جهود للتنسيق لإتمام هذه الزيارة والنجاح في رفع التشديد المفروض.