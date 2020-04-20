شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يتفقد مستشفى الباجور العام ويقرر صرف مكافأة للأطقم الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، صرف مكافأة مالية 100 ألف جنيه كحافز للأطقم الطبية بمستشفى الباجور العام ومركز اليونسكو بسرس الليان تقديراً لدورهم البطولي في هذه المرحلة الراهنة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال تفقده مستشفى الباجور العام للوقوف على الاستعدادات النهائية لتجهيزها كمستشفى عزل للحالات المصابة بفيروس كورونا، رافقه محمد موسى نائب المحافظ، واللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة، والدكتور نصيف حفناوى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ورئيس مركز ومدينة الباجور، ومدير عام المستشفى.

وأكد وكيل وزارة الصحة على أن العمل جار على قدم وساق لإنهاء التجهيزات وبدء تشغيل مستشفى الباجور كمستشفى عزل للحالات الإيجابية، مضيفا أن المستشفى تضم 250 سريرا وجارى تدريب الأطقم الطبية على طرق مكافحة العدوى والبروتوكول العلاجى وسيتم توفير كل سبل الوقاية للأطقم الطبية.

وأشار إلى جاهزية مركز اليونسكو بسرس الليان لاستقبال الحالات البسيطة إكلينيكياً هذا ويحتوى المركز على 80 غرفة سعة 160 سرير تم تزويده بجهاز أشعة متنقل وسونار ومعمل تحاليل وصيدلية، كما تم فرش جميع الأسرة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى، فضلا عن توفير الوجبات الصحية اللازمة.

وتفقد المحافظ أقسام الأشعة والتحاليل وعيادة القلب والعناية المركزة وقاعة الاجتماعات وسكن الأطباء، واستمع إلى شرح من مدير المستشفى عن آلية العمل وما تم حيال تجهيز المستشفى، مشدداً على حصر كافة احتياجات المستشفى لمخاطبة وزارة الصحة والشركة المنفذة لسرعة توفيرها، وكذا رفع كفاءة سكن الأطباء وتزويده بكافة الاحتياجات اللازمة.

وأشاد محافظ المنوفية بالمستوى اللائق للمستشفى وجاهزية الأطقم الطبية وروحهم المعنوية العالية، مؤكداً أن مستشفى الباجور ستكون إضافة في ظل تداعيات فيروس كورونا وتخفيفاً على المصابين من عدم نقلهم إلى محافظات أخرى.

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