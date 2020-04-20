شكرا لقرائتكم خبر عن قرينة الرئيس:شم النسيم يعكس محبة الشعب المصرى لحياة ورثها عن أجداده القدماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، إنتا نحتفل اليوم بعيد شم النسيم الذى يرمز بطقوسه الرائعة إلى أسمى المعانى الإنسانية المتمثلة فى البهجة والتسامح والتضامن الإنسانى، والتى تعكس محبة الشعب المصرى للحياة التى ورثها عن أجداده القدماء بحضارتهم العريقة. Advertisements جاء ذلك علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مضيفة:"كل عام وأنتم بخير".

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