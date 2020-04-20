شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة غدا وشبورة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 32 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يشهد طقس غد الثلاثاء ارتفاعا آخر بدرجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقسا مائلا للحرارة نهارا باردا ليلا، وشبورة مائية صباحا، وشوائب عالقة والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى طقسا مائلا للحرارة نهارا باردا ليلا، وشبورة مائية صباحا، وشوائب عالقة والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسا معتدلا نهارا باردا ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة، وفى شمال الصعيد طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا وشوائب عالقة نهارا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس حار نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا بالقاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجات، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 16 درجات، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجات، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجات، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجات، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة.

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ويشهد اليوم الاثنين ارتفاعا أخر بدرجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويشهد الوجه البحرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة.

وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس كما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، وفى شمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس حار نهارا بارد ليلا، والرياح معتدلة.