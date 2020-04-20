أخبار مصر.. المصريون على قدر المسؤولية.. شواطئ المحروسة بلا محتفلين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365، العديد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها، تغطية كاملة لأحوال شوارع مصر في شم النسيم، فضلا عن تغطية كاملة لتطورات فيروس كورونا حول العالم، وتقارير رياضية وفنية واقتصادية متنوعة.

وفيما يلي موجز أخبار مصر الساعة الواحدة مساء.

وزير التعليم: مواعيد آخر امتحانين لأولى ثانوى من 10 صباحا حتى 1 ظهرا

كشفت الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الامتحان التجريبى لطلاب الصف الأول الثانوي تعقد يومى 21 و22 أبريل الجارى من العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا لكل الطلاب فى جميع المحافظات، حيث يؤدى الطلاب اخر امتحانين لهم فى جدول الاختبارات التجريبية فى مادتى التاريخ والكيمياء.

وكانت امتحانات اولى ثانوى التجريبية انطلقت يوم 5 إبريل الجارى، وقررت وزارة التربية والتعليم، توزيع الطلاب حسب المحافظات على اليوم وفقل لكل محافظة، موضحة أن الامتحان يبدأ فى الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا، والفترة ما بين الساعة 8 صباحاً حتى 10 صباحاً يؤدى طلاب 6 محافظات الامتحان، وهى : القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والفيوم والأقصر والبحر الأحمر، والفترة ما بين الساعة 10 صباحاً حتى 12 ظهراً طلاب 7محافظات: الجيزة، الغربية وسوهاج وقنا وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء، ومن 12 ظهراً إلى 2 ظهراً، طلاب 7 محافظات، الدقهلية والقليوبية والبحيرة وبنى سويف والإسماعيلية والسويس ومطروح، ومن٢ ظهراً حتى ٤ عصراً طلاب 7 محافظات، الشرقية والإسكندرية والمنيا واسيوط ودمياط وبورسعيد والوادي الجديد.

وزيرة التضامن: تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى برعاية الأسر الأكثر تضررا من تداعيات كورونا

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج أنه يتم حاليا تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باختيار الأسر الأكثر تضررا من تداعيات فيروس "كورونا" ضمن برنامج المساعدات النقدية المشروطة "تكافل وكرامة " مثل المسنين والأسر التي تضم الأيتام والأرامل والمطلقات والتي بها أطفالا صغار السن والسيدات الحوامل ، وذلك من خلال آليات لمساعدة هذه الفئات خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وتضرر بعض الأسر من أزمة "كورونا".

المصريون على قدر المسئولية.. شواطئ مصر بلا مواطنين في شم النسيم.. صور

خلت الشواطئ بالمحافظات الساحلية من المواطنين، في ظل الالتزام الكامل بالتواجد في المنازل وعدم الزحف للشواطئ تطبيقاً لقرار الحكومة لمنع الزحام ومجابهة فيروس كورونا، مع تواجد شرطي مكثف.

وحرص المواطنون على الاحتفال بشم النسيم في منازلهم دون النزول للشوارع أو التواجد بالقرب من الشواطئ، حرصاً على سلامتهم ولمنع الاختلاط.

وتضمنت حزمة قرارات الحكومة التى يسرى عليها قرار المد حتى 23 أبريل تعليق حركة الطيران وإغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية"، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسرى ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.

تحويل 30 حالة من مستشفى الحجر بأبو خليفة للمحافظات بعد اختفاء أعراض كورونا.. صور

قال الدكتور محمد رضا، نائب مدير مستشفى أبوخليفة للحجر الصحى بمحافظة الإسماعيلية، إن المستشفى حول 30 حالة ممن تلقوا العلاج واختفت أعراض فيروس كورونا المستجد عليهم، واستقرت حالتهم للمدن الجامعية بعد تجهيزها وتوفير رعاية طبية بها في كل محافظة، للبقاء بها فترة لحين التأكد من شفائهم التام، وسحب عينة تحاليل جديدة لهم للتأكد من تحويل نتائج التحاليل الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد.

أضاف، نائب مدير مستشفى أبوخليفة للحجر الصحى بمحافظة الإسماعيلية، أن المستشفى سجل حتى الآن خروج 75 حالة بعد تماثلهم للشفاء وتحولت نتيجة التحاليل المعملية الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية، ليصل معدل نسبة الخروج بالمستشفى منذ تحويلها لحجر صحي حتى الآن 55 %.

إيطالى بعد خروجه من الحجر الصحى فى أبو خليفة: انتصرت على كورنا وشكرًا مصر.. صور

غادر أورازيو إيطالي الجنسية، الحجر الصحي بمستشفى أبوخليفة في محافظة الإسماعيلية، بابتسامة وفرحة عارمة عقب شفائه التام من فيرس كورونا المستجد، بعد خضوعه للعلاج خلال فترة تواجده في الحجر الصحي، وتبين تحسن حالته، وتحولت نتيجة التحاليل المعملية الخاصة به من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19).

ووثق أورازيو الإيطالى، لحظة خروجه من الحجر الصحي بالتقاط صور تذكارية مع الطاقم في الحجر الصحي، وسط فرحة عارمة منه، بانتصاره على فيروس كورونا، فى وقت قياسى داخل الحجر الصحى بالإسماعيلية، مقدم الشكر للطاقم الطبى ولمصر على الرعاية الطبية الفائقة التى تلقاها فى الحجر الصحى.

الذهب يتراجع بمستهل تعاملات الأسبوع وعيار 21 يهبط لـ735 جنيها للجرام

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين 20 أبريل 2020 تراجعا بقيمة جنيهين فى مصر، ليبلغ سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا ومبيعا فى مصر 735 جنيها للجرام،بعد هبوط أسعار الأوقية إلى 1682 دولار.

وتتوقف محلات بيع الذهب على مدار الفترة من الجمعة إلى الاثنين، تطبيقا لقرار الحكومة بإغلاق جميع المحال التجارية للتخفيف من الزحام لمواجهة فيروس كورونا.

إنفو جراف .. اعرف توقعات الطقس أول أيام رمضان

أيام معدودة باتت فصلنا عن شهر رمضان المعظم، والذى يبدأ فلكياً الجمعة المقبل 24 أبريل الجارى، ويتوقع أن يصادف أول أيامه حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، وتتوقع هيئة الأرصاد أن تشهد البلاد نشاطا للرياح على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة، مع ارتفاع كبير فى درجات الحرارة تصل خلال العظمى بالقاهرة 36 درجة.

75%من قراء الخليج 365 يؤيدون تخفيف العبء الضريبي على أصحاب المصانع

أيد 75 % من قراء الخليج 365 المشاركون في استطلاع بشأن المقترحات البرلمانية بتخفيف العبء الضريبي عن أصحاب المصانع، التزامن مع أزمة فيروس كورونا.

وأجرى اليوم لسابع استطلاعا لقرائه سألهم فيه عن رأيهم في المقترحات البرلمانية التي نادي بتخفيف العبء الضريبي على أصحاب المصانع، بسبب فيروس كورونا، وجاءت النتيجة بتأييد المقترحات بنسبة كبيرة.

كانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عقدت اجتماعا صباح أمس الأحد، برئاسة الدكتور حسين عيسى، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم (196) لسنة 2008. ونستعرض فيما يلى أهم أهداف مشروع القانون وما ورد به من أحكام.

هل غيّرت جائحة فيروس كورونا أحكام فتاوى شم النسيم؟ المؤشر العالمى للفتوى يجيب

حول تساؤل للمؤشر العالمي للفتوى (GFI) التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، مفاده : "هل أثرت جائحة كورونا على الفتاوى الخاصة بالاحتفال بشم النسيم؟".

وأجاب مؤشر الفتوى أنه بعد الرصد والتحليل والمقارنة بين الفتاوى القديمة والحديثة تبين أن جائحة كورنا قد أكدت على أن الفتوى تتغير بتغير الأحوال والعادات؛ ففي الوقت الذي أجازت فيه المؤسسة الدينية الرسمية سابقًا وحاليًا الاحتفال بأعياد شم النسيم بنسبة (95%)؛ كونه لا يُشكل ضررًا على الأفراد والمجتمعات، وليس به مخالفة شرعية لأنه من العادات الاجتماعية، فإنها باتت الآن في ظل كورونا بتبعاته تحرِّم الاجتماع والخروج للمتنزهات والحدائق للاحتفال به بنسبة (97%)؛ لما قد يترتب عليه من أضرار وخيمة على الأفراد والمجتمعات.

مستشار رئيس الجمهورية للصحة: بروتوكول العلاج المستخدم بمصر لكورونا الأفضل

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، إنه من الضروري التزام المواطنين بإتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، موضحا أن القرارات التي أعلنتها الدولة لمنع التجمعات تستهدف حماية المواطن، والحفاظ على صحته.

المصريون على قدر المسئولية.. شواطئ مصر بلا مواطنين في شم النسيم.. صور

خلت الشواطئ بالمحافظات الساحلية من المواطنين، في ظل الالتزام الكامل بالتواجد في المنازل وعدم الزحف للشواطئ تطبيقاً لقرار الحكومة لمنع الزحام ومجابهة فيروس كورونا، مع تواجد شرطي مكثف.

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وحرص المواطنون على الاحتفال بشم النسيم في منازلهم دون النزول للشوارع أو التواجد بالقرب من الشواطئ، حرصاً على سلامتهم ولمنع الاختلاط.

وتضمنت حزمة قرارات الحكومة التى يسرى عليها قرار المد حتى 23 أبريل تعليق حركة الطيران وإغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية"، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسرى ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.

طقس شم النسيم.. ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة مائية والعظمى بالقاهرة 29

يشهد، اليوم الاثنين، شم النسيم، ارتفاعا آخر بدرجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويشهد الوجه البحرى طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وتشهد السواحل الشمالية الغربية طقسا لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.

وأوضح الخبراء أن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسا لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس كما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، وفى شمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس حار نهارا بارد ليلا، والرياح معتدلة.

الاتفاق السعودى يصرف النظر عن شراء أزارو.. اعرف السبب على سوبر كورة

صرف نادى الاتفاق السعودى النظر عن شراء المهاجم المغربى وليد أزارو لاعب الأهلى المعار لصفوفه لنهاية الموسم الجارى.

وكشفت صحيفة المنتخب المغربية أن أزارو لم يعد خياراً مفضلاً لدى الاتفاق السعودى، رغم المستوى المميز الذى يقدمه.

وزير الأوقاف: ليس من الدين أن نحافظ على حياة الناس في شعبان ونهملها فى رمضان

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن دعوة جميع المواطنين إلى الالتزام بما تقرره مؤسسات الدولة: كل في مجاله ، وبيان أن الخروج على هذه التعليمات بما يعرض حياة الناس للخطر ويساعد على انتشار الوباء إثم ومعصية ، قد يصل إلى حد الجريمة إذا ترتب عليه هلاك النفس البشرية أو تعريضها للخطر أو الهلاك .

وأكد جمعة فى بيان اليوم، أنه يجب على جميع الأئمة وجميع العاملين بالأوقاف الالتزام الحرفي التام بتعليق الجمع والجماعات ، وأن أي إمام أو غيره من العاملين بالأوقاف يخالف هذه التعليمات أو يقصر في الحفاظ على مسجده لا مكان له في الأوقاف ، كما نؤكد أن قيام أي إمام أو غيره من المفتشين أو مقيمي الشعائر بجمع الناس أو إمامتهم في أي مسجد أو زاوية أو كمبوند أو غير ذلك مخالفة تستدعي إنهاء خدمته على الفور .

"لعب وجد وأفلام".. هكذا قضى المصريون ساعات الحظر فى كورونا.. الاتصالات تكشف زيادة استخدام المواقع التعليمية بأكثر من 370% وتطبيقات الألعاب بنسبة 96%.. والـ"تيك توك" يتفوق على فيس بوك وانستجرام فى الاستخدام

زيادة كبيرة في استهلاك الانترنت والتطبيقات رصدها تقرير لجهاز تنظيم الاتصالات، يظهر ارتفاع مؤشرات استخدام خدمات الاتصالات خلال فترة الحظر والتحميل الشديد على شبكات الاتصالات وزيادة ساعات الذروة نتيجة تطبيق حظر التجوال وبقاء المشتركين لفترات أطول في المنازل، وذلك في ظل الاجراءات الاحترازية وتطبيق حظر التجوال خلال شهر مارس وأبريل واستكمال العملية التعليمة لطلاب المدارس والجامعات بنظام التعلم عن بعد؛ حيث يشير التقرير إلى التحميل الشديد على شبكات الاتصالات وزيادة ساعات الذروة نتيجة تطبيق حظر التجوال وبقاء المشتركين لفترات أطول في المنازل.

شوارع القاهرة كما لم ترها من قبل.. الطرق الرئيسية تخلو من السيارات.. فيديو

شهد الطريق الدائري ومحاور صفط اللبن و26 يوليو والطرق الرئيسية بالقاهرة الكبرى، سيولة مرورية صباح اليوم، حيث خلت بعض الطرق من وجود أية مركبات لوقت طويل، في ظل التزام المواطنين بالبقاء في المنازل وعدم النزول للشوارع لتجنب الزحام، لا سيما بعد وقف النقل الجماعي.

المالية تنفى إطلاق رابط لتسجيل بيانات ثانى مراحل دعم العمالة غير المنتظمة

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تم تداوله من منشور بشأن إطلاق وزارة المالية رابطا إلكترونيا لتسجيل بيانات المرحلة الثانية لدعم العمالة غير المنتظمة، تواصل المركز مع وزارتى المالية والقوى العاملة، وقد تم نفى تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لإطلاق وزارة المالية أى روابط إلكترونية خاصة بتسجيل بيانات منحة دعم العمالة غير المنتظمة، وأن هذا الرابط مزيف وغير تابع لوزارة المالية.

وأوضحتا أنه قد تم تحديد فترة أسبوعين كمهلة لتسجيل بيانات المتقدمين عبر الموقع الإلكترونى لوزارة القوى العاملة، وقد تم تخصيص الفترة (26 إلى 30) أبريل الجارى للصرف لمن تخلف عن اليوم المخصص له مع الالتزام بوصول الرسالة النصية قبل الصرف بـ24 ساعة، وشددتا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدشنى الرابط الإلكترونى المزيف.

فيديو.. "نبروه" عاصمة الفسيخ.. الإتقان والنظافة سبب شهرة فسيخ المدينة بالدقهلية.. المحلات تخفض إنتاجه للربع خوفا من الكساد.. وكيلو الفسيخ الممتاز 130جنيها والطوبار من 40 لـ 60 جنيها والقطع من 70 لـ 80 جنيها

على الرغم من أزمة الوباء العالمى فيروس كورونا إلا أن مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية كانت خارج تلك الحسابات، فقد انهالت الطلبات على شراء الفسيخ الطعام الرسمى فى يوم شم النسيم.

و لم تتأثر تجارة الفسيخ على الرغم من قيام أصحاب المحال بنبروه والتى تعد مصنع الفسيخ للجمهورية بتقليل الكميات المنتجة إلى الربع.

وزارة الإنتاج الحربى تصنع كبائن تعقيم الأفراد.. وتسلم 4 لمجلس النواب

فى إطار مشاركة وزارة الإنتاج الحربى مع أجهزة الدولة المختلفة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد وخطة الإنتاج الحربى فى استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع أجهزة ومعدات تساعد فى الحد من انتشار الفيروس.

وقام المهندسون والفنيون والعاملين بكل من شركة حلوان للآلات والمعدات وشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 999 الحربى ومصنع 99 الحربى) بتصنيع كبائن تعقيم الأفراد المزودة بعدد من الرشاشات التى تقوم برش المواد المطهرة على الأفراد لتعقيمهم قبل دخول المنشآت.

كما تم تزويدها بجهاز لقياس درجة الحرارة للمار بداخلها وكذا جهاز حساس يعمل عند دخولها ويفصل أوتوماتيكيا عند الخروج.

مشرحة مؤقته بمسجد برمنجهام فى بريطانيا للتعامل مع ضحايا كورونا من المسلمين

أقام مسجد برمنجهام خيمة للتعامل مع زيادة حصيلة ضحايا فيروس كورونا في بريطانيا من المسلمين، وتم تزويد المشرحة المؤقته بعشرات التوابيت لاستخدامها في دفن ضحايا كورونا، وتم تزويد المشرحة المؤقته بعشرات التوابيت لاستخدامها في دفن ضحايا كورونا من المسلمين وذلك بعد أن سجلت بريطانيا 16060 حالة وفاة من الفيروسات التاجية في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

بالأرقام.. تفاصيل تعديلات قانون الضريبة على الدخل.. الإعفاء الإجمالى يصل لـ24 ألف جنيه سنويا.. إلغاء نظام الخصم واستبداله بشرائح أكثر عدالة.. وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقاً للدخل .. ودعم الشرائح الأقل أجرا

أعلنت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تقريرها عن مشروع قانون مقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذى ستتم مناقشته فى الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الثلاثاء القادم الموافق 21 أبريل، موافقتها على مشروع القانون كما ورد من الحكومة، وأوصت بضرورة أن تقدم الحكومة جداول تفصيلية توضح مستويات الدخل بعد الضريبة في ظل التعديلات المطروحة وبالمقارنة بالقانون قبل التعديل حتى يتم التأكد من تحسن مستوى دخول العاملين بالدولة

وقد ارتكز مشروع القانون على إلغاء نظام الخصم الضريبي واستبداله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقاً لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلاً وتخفيض عبء الضريبة عنهم، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى 7 آلاف جنيه إعفاء شخصي للعاملين لدى الغير؛ ليصل إجمالى الإعفاء إلى 22 ألف جنيه سنوياً، وأوصت لجنة الخطة فى تقريرها برفع حد الإعفاء الشخصى إلى 9 آلاف جنيه ليصل إجمالى الإعفاء إلى 24 ألف جنيه سنويا.

"مصل النقاهة" فى مواجهة كورونا.. بدء حقن المصابين ببلازما المتعافين من الفيروس لأول مرة بمصر.. وإضافة مذيبات الجلطات للبروتوكول العلاجى بمستشفيات العزل.. ومصادر بالصحة: الوباء يسبب جلطات بالأوعية الدموية

"مصل النقاهة" أو بلازما المتعافين من فيروس كورونا المستجد تمثل سبيلا جديدا للعالم لمواجهة كوفيد 19 وتحقيق الشفاء من الفيروس خاصة أنها آمنة تماما وليس لها مخاطر صحية علي صحة المعالجين بها فى الوقت الراهن يسلك العالم كل الطرق لوضع حد لزحف هذا الفيروس المجهري أو العدو الخفي ما دفع الفرق البحثية لوزارة الصحة والسكان للقيام بسحب عينات دم من متبرعين متعافين من كوفيد 19 لفصل البلازما علي أن تمنح للأشخاص المصابين لتعينهم علي التعافي السريع من الفيروس.

البلازما هي أكبر مكون في الدم، حيث تشكل حوالي 55٪ من المحتوى الكلي له، وعندما تكون البلازما معزولة، تكون سائلة وصفراء فاتحة اللون، وتحمل الأملاح والإنزيمات.