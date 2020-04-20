شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة المتعافين من كورونا بمستشفى إسنا للعزل لـ152 بعد شفاء 7 مصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مستشفى إسنا التخصصى، المخصصة للعزل والحجر الصحى بمحافظة الأقصر، اليوم الإثنين، عن إرتفاع عدد الحالات التى تعافت من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى152 بعد شفاء 7 حالات خرجوا جميعاً بصحة جيدةً، ووجهت الدكتور إلهام محمد محمود مديرة المستشفى الجديدة، الشكر لكافة أعضاء الفريق الطبى والتمريض والعاملين بالمستشفى على هذا المجهود المميز، وأكدت دورهم الكبير كأبطال فى مواجهة الفيروس، ومن بينهم سائحة سويسرية مقيمة بالأقصر، ليرتفع عدد المتعافين من المصابين بالفيروس إلى أكثر من 152 حالة متعافية من الفيروس.

ومن جانبه صرح وليد الضوى مدير العلاقات العامة والإعلام بمستشفى إسنا التخصصى للعزل الصحى، اليوم الاثنين، عن تعافى 4 حالات جديدة وخروجها من المستشفى بصحة جيدة، وذلك عقب خروج 3 حالات جديدة لتعافيهم وشفاؤهم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث إن المستشفى حققت سلسلة من النجاحات المبهرة على مدار الأيام الماضية لتتصدر المشهد، وتصبح المستشفى رقم واحد فى مصر فى معدلات الشفاء بكل مستشفيات العزل والحجر الصحى لعلاج وخدمة مصابى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ولا يزال يسطر أعضاء ورجال الفرق الطبية ورجال التمريض والعمال والموظفون ورجال الأمن داخل مستشفى إسنا التى تحولت منذ أكثر من شهر ونصف للعزل والحجر الصحى نجاحات كبيرة.

ويضيف مسئول العلاقات العامة بالمستشفى، لـ"الخليج 365"، أن المستشفى الذى بدأ عمله فى العزل فى مارس الماضى، حصل على أعلى نسب شفاء وذلك بفضل الله وأطباء مصر جيش مصر الأبيض، وأكد أن مستشفى العزل وفريقه الطبى يحظون بدعم مجتمعى كبير من جانب أهالي الأقصر، وهذا ما ينعكس بطريقة إيجابية للغاية على الفريق الطبي بالمستشفى، وبالتالي فإنه ينعكس أيضًا على المرضى، حيث تعدت أعداد المتعافين أكثر من 152 حالة من مختلف الجنسيات.