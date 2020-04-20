شكرا لقرائتكم خبر عن خليك فى البيت وهنفسحك.. بث مباشر من حديقة الحيوان فى شم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 بثًا مباشرًا من حديقة الحيوان فى الجيزة ضمن خدمة الجريدة لقرائها "خليك فى البيت وهنفسحك"، فى احتفالات المصريين بشم النسيم.

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