شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة التمريض تناقش مع المستشفيات الجامعية إصابة طلاب بسنة الامتياز بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت لجنة الشباب بالنقابة العامة للتمريض، إن أعضاء اللجنة، والدكتورة كوثر محمود النقيب العام لتمريـض مصر، اجتمعوا مع الدكتور حسام عبد الغفار الأمين العام للمستشفيات الجامعية بمقر المجلس الأعلى للجامعات، لبحث مطالب ومشكلات طلاب الامتياز بكليات التمريض.

وأوضحت اللجنة، فى بيان، أنه تم طرح إصابة بعض طلاب الامتياز بالجامعات المختلفة بفيروس كورونا المستجد، وهم لا يزالون طلاب امتياز تحت التدريب، مشيرة إلى أنه أعرب عن بالغ أسفه ويعمل على قدم وساق لتوفير كل الدعم لهم، بالإضافة إلى مناقشة أن يتم الكشف والعلاج فى نفس المستشفى التى يتدرب بها الطلاب، وفق التأمين الصحى، فى حال إصابة أى طالب بالامتياز بالتعب.

وأشارت إلى أنه تم مناقشة تعديل مكافأة امتياز طلاب التمريض، كما تم تعديل مكافأة امتياز الأطباء البشريين، واقترحت النقيب العام تعديل لائحة الامتياز وتوفير مكافأة مالية، أفضل من التى يحصلوا عليها، لافتة إلى أن أمين المستشفيات الجامعية وافق على ذلك، وتم طرح الأمر على رئيس لجنة قطاع التمريض بالمجلس الأعلى للجامعات، مضيفة: كما تم عرض توفير الواقيات الشخصية أثناء التدريب، وأشار عبد الغفار إلى أنه أرسل منشور لكل المستشفيات الجامعية بتوفير كل السبل الوقائية لطلاب الامتياز.

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ولفتت إلى أنهم ناقشوا توفير سكن للمغتربين الذين يقضون امتيازهم فى بعض المحافظات المختلفة، وأشار عبد الغفار إلى ضرورة تقليل اغتراب الطلاب، خاصة فى ظل الأزمة التى تمر بها مصر، مؤكدة استمرار تواصل اللجنة مع الأمين العام للمستشفيات الجامعية، لمتابعة أحوال طلاب الامتياز وما يحتاجونه، أو ما يحدث لهم من أى خلل فى أى مستشفى جامعى.

وكانت قد قالت لجنة الشباب بالنقابة العامة للتمريض، إنها تواصلت مع الدكتورة حريصة الشيمى رئيس لجنة قطاع التمريض بالمجلس الأعلى للجامعات، بوزارة التعليم العالى بشأن أمر طلاب امتياز التمريض، وزيادة مكافأتهم، وفق ما صدر مؤخراً بالنسبة لطلبة امتياز كليات الطب، وأيضا عدم توفير الإجراءات الوقائية لهم أثناء التدريب.