شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الصحة السابق: الصودا تحبس الماء بالجسم وتساهم فى رفع ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة مايسة شوقى، نائب وزير الصحة والسكان سابقا، أن الأسرة المصرية، تعودت على قضاء إجازة شم النسيم فى الحدائق والمتنزهات، وتناول البيض الملون، والأسماك المملحة، وهذا الطعام يشكل خطرا كبيرا، على مرضى ارتفاع ضغط الدم، والداء السكرى، وأمراض القلب، مما يزيد من مضاعفات فيروس كورونا المستجد.

قالت شوقى، إن عيد شم النسيم يأتى هذا العام فى ظروف مختلفة تتطلب الالتزام التام بتوجيهات الدولة بحظر التجول؛ مطالبة الأسر المصرية بالبقاء فى المنزل، وأن تمتنع عن الزيارات العائلية، وكذلك منع زيارات أصدقاء الأطفال بالمنزل.

وشددت شوقى، على أن تبادل الزيارات يعرض الأسرة بأكملها للإصابة بالفيروس، بينما تشكل الأسماك المملحة عنصرا خطرا، يزيد من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ويعرض حياة المواطنين للهلاك.

وقالت إن نسبة المصريين المصابين بارتفاع ضغط الدم تصل إلى 39%، بينما تصل نسبة المصابين بالداء السكرى إلى 15%، ووفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية فى 2019 فإن نفس المجموعة، بالإضافة إلى أن المدخنين هم الذين يصابون بأسوأ مضاعفات كوفيد 19.

وأشارت شوقى إلى ارتفاع نسبة الوفيات بين مرضى كورونا، حيث تجاوزت 7.5%، وهي من أعلي نسب الوفيات بين المصابين بالفيروس فى العالم، وذلك بسبب شيوع الأمراض المزمنة، ومنها ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والتدخين، والإصابة بالداء السكرى بين المصريين.

دعت شوقى مرضى ارتفاع ضغط الدم، إلى ضرورة قياس ضغط الدم صباحا، وانتظام تناول أدويتهم والامتناع عن الفسيخ والرنجة، لحين استقرار ضغط الدم، بالإضافة إلى تناول قدر قليل منهما.

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وطالبت شوقي المصريين بخفض استهلاك الملح فى الطعام، وبعدم الإسراف فى تناول الفسيخ والرنجة، ولخفض الملح في الرنجة، قالت شوقى إنه من الممكن وضعها فى ماء مغلى لمدة 5 دقائق، وجهت شوقى مريض الداء السكرى بضرورة انتظام الدواء، وعدم الإفراط فى تناول الخبز، على أن يستبدل بالخضروات الطازجة أو المطهية أو المشوية.

ومن هنا فإن إضافة الخضروات مثل الطماطم والخيار والبصل والجرجير والجزر إلى وجبة الفسيخ والرنجة، أمر له فوائد كثيرة؛ فالخضراوات على الفيتامينات الداعمة لجهاز المناعة، والألياف التى تساعد على فقد الوزن، وعلى ضبط مستوى السكر فى الدم.

وأشارت شوقى، إلى أننا يجب أن نتوخى الحذر، فى الإكثار من تناول الخبز الأبيض، لأنه يرفع السكر فى الدم بصورة كبيرة، وأن نستبدله بالخبز الأسمر، مع عدم تجاوز نصف رغيف خبز بلدى فى الوجبة الواحدة، وبحد أقصى رغيف ونصف فى اليوم.

ونبهت شوقى، إلى ضرورة الامتناع عن المياه الغازية "التى تحتوى على الصودا"، لأنها تساعد على احتباس الماء بالجسم ورفع ضغط الدم، وبالتالى يجب استبدالها بالماء والعصائر الطازجة غير المضاف إليها السكر أو الفاكهة الطازجة.

أثنت شوقى على الخطة القوية، التى تنفذها الحكومة لمواجهة فيروس كورنا المستجد، التى يشرف عليها رئيس الجمهورية بنفسه، ويسخر لها كل الطاقات والمتطلبات.

وأضافت شوقى أن هذه الخطة قوية تستفيد من نجاحات الدول الأخرى، وتتسم بالمرونة وفقا للمتابعة الدقيقة للمؤشرات والخريطة الصحية، وتذكر كل مواطن بدوره فى الالتزام لحماية نفسه وأسرته.