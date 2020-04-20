شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس العالمى للسياحة والسفر يطلق حملة "معا فى السفر" دعما للقطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) صباح اليوم حملة جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي تحت شعار "معا فى السفر"، #TogetherInTravel، تهدف إلى تحفيز مجتمع السفر والسياحة العالمي للتحضير لرحلات في المستقبل.

وقال المجلس فى بيان أن الحملة تهدف إلى تشجيع المسافرين من جميع أنحاء العالم على مشاركة مقطع فيديو مُعد مسبقًا عن تجاربهم في الرحلات الجوية تفعيل الهشتاج #TogetherInTravel ، والتي سيتم استضافتها بعد ذلك على موقع الويب الصغير TogetherInTravel.com.

وقالت جلوريا جيفارا ، الرئيس والمدير التنفيذي لـ WTTC: “لقد نشأ مفهوم حملة #TogetherInTravel من الرغبة في حشد كل من هو متحمس للسفر ، وتوحيد أولئك الذين يعملون بجد لإعادة بناء القطاع ونشر رسالة من التضامن بأننا مجتمع عالمي واحد ، ومجتمع حيث يقربنا السفر في الوقت المناسب.

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واضافت "رسالتنا هي أنه لا يزال بإمكان الجميع البقاء متحمسا لأفكار السفر والحجوزات المستقبلية - وفي الوقت نفسه ، كن جزءًا من مساحة افتراضية للمشاركة والتواصل والإلهام الجماعي".

وكان المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، قد قدم شكر للقائمين على صناعة السياحة حول العالم لمبادراتهم الطيبة لمعاونة الحكومات والدول فى مواجهة جائحة COVID-19 الذى لازال ينتشر في العالم، لافتا إلى انه بالرغم من خسائر القطاع إلا ان جميع العاملين بذلوا جهود إضافية لدعم مجتمعاتهم خلال هذه الأوقات الصعبة.

وسلط WTTC الضوء على عدد من المبادرات في جميع أنحاء العالم للقطاع السياحى، بما في ذلك أطقم الطيران التى انتشرت فى عدد من مستشفيات اوروبا لتقديم المساعدة والتطوع، وتشغيل رحلات شحن إضافية لشحن المواد الطبية، وفنادق تفتح أبوابها لاستيعاب موظفي الخطوط الأمامية من الاطباء وكذلك لاستضافة المرضى.

وقالت رئيسة WTTC والرئيس التنفيذي غلوريا جيفارا فى بيان : "يريد WTTC أن يشيد بملايين أبطال الفيروس التاجي في جميع أنحاء قطاع السفر والسياحة العالمي لجهدهم الإضافي لمساعدة مجتمعاتهم على التغلب على تهديد جائحة Covid-19 ومكافحته".