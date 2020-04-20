شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب فنون تطبيقية جامعة حلوان يبدعون فى تصميم واجهات معمارية بالزجاج.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق طلاب كلية الفنون التطبيقية بالفرقة الثانية بقسم الزجاج العنان لإبداعاتهم فى تقديم مشروعات ابتكارية ضمن مقرر تصميم الزجاج المعمارى، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، و الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، وإشراف الدكتورة هناء القزاز رئيس قسم الزجاج.

وقدم الطلاب مشروعات متميزة عقب دراسة فنية لمقرر تصميم الزجاج المعماري ما أدى إلى إكساب الطلاب الخبرات والمهارات اللازمة لمعرفة طرق توظيف الزجاج كتقنية وخامة فى تصميم الواجهات المعمارية، حيث أظهرت المشروعات المقدمة من الطلاب طرق تشكيل الزجاج بصورة تضيف قيمة جمالية وفنية كنوع من أنواع نشر ثقافة الفن فى المجتمع.

وخلال فترة التجهيز استخدم الطلاب الاسكتشات لرسم التصميمات ثم تم تطبيقها على الكمبيوتر ومن ثم تنفيذها من خلال برامج الجرافيك على الكمبيوتر ثم استخلاص أفضل النتائج لتركيبها على المواقع والواجهات المعمارية التى يتم اختيارها.

وقدم الطلاب هذه المشروعات عقب التواصل مع اساتذة المقرر من خلال العديد من المنصات الالكترونية منها منصة الجامعة الالكترونية إلى جانب برنامج الواتس، والزووم، وذلك خلال فترة تعليق الدراسة واستخدام وسائل التعليم عن بعد حرصا على مصلحة الطلاب واستمرارً للعملية التعليمية.

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ويعد تصميم الواجهات الزجاجية للعمارة أحد أهم عناصر الزجاج الفنى والمعماري لأن وظيفة الواجهة الزجاجية ليست فقط وظيفة جمالية، وإنما تشمل وظائف أخرى تتضمن الربط أو التواصل الزمنى بين الداخل والخارج، حيث تعتبر الواجهة بمثابة مفتاح الربط للساعة البيولوجية للإنسان Biological Clock لضبط السلوك الذي يحدث يوميا وما يعرف بالإيقاع أو التواتر اليومي، ليستطيع أن يتعايش وهو داخل الفراغ المعمارى مع الزمن والبيئة الخارجية ما ينعكس ايجابيا على نفسية البشر فى إحساسهم لهذا الربط نتيجة شفافية الزجاج والتنوع بين الشفاف والمعتم بشكل يتوائم مع أداء تلك الوظيفة.

كما أن للواجهات الزجاجية وظيفة أخرى هى الأكثر إدراكا وهى إنارة السلالم الداخلية والفراغ المعمارى السفلى المحيط ، بالإضافة إلى دورها الرائد كموفر للإضاءة الصناعية طول فترة النهار، كما يمكن توظيفها لتستخدم كفتحات طوارئ ، ناهيك عن وظيفتها الأساسية في إكساب جماليات رائعة للمعمار الخارجي وإضفاء قيمة جمالية بزخارفها وألوانها للمعمار الداخلى ، حيث أن للضوء الصناعى والطبيعى دورا فاعلا معها يجب مراعاته أثناء التصميم.

قام بمتابعة الطلاب الدكتور ياسر بنداري الأستاذ بكلية الفنون التطبيقية تحت إشراف الدكتورة هناء القزاز رئيس قسم الزجاج.