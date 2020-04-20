شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والآثار تختار المتحف الحيوانى بحديقة حيوان الجيزة لجولة افتراضية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق وزارة السياحة والآثار زيارة افتراضية للمتحف الحيوانى والموجود بحديقة الحيوان بالجيزة، بالتعاون مع وزارة الزراعة، من خلال الموقع التالى https://my.matterport.com/show/?m=t4bfsRUsXEK&help=2&play=1

ويعتبر المتحف هو أول متحف تم إنشاؤه فى مصر والشرق الأوسط عام 1906، ويضم نماذج من المحنطات النادرة والهياكل العظمية والجلود والجماجم لمعظم الحيوانات والطيور والزواحف البرية، بالإضافة إلى مجموعات مختلفة من المومياوات الأثرية.

حيث يضم 1352 طائرا مُحنطا، 555 من الثدييات، و259 من الزواحف، و115 من الجماجم، 49 من الرءوس، و35 من الهياكل العظمية.

ويرجع تاريخ بعض المحنطات إلى عمر حديقة الحيوان نفسها الذى تجاوز المائة عام، بينما يعود بعضها لأواخر القرن التاسع عشر، أما أحدث مومياء فى المتحف فهي لإنسان الغاب والذي تم تحنيطه منذ خمس سنوات.

Advertisements

جدير بالذكر أن المتحف تم تجديده عدة مرات اولها عام 1962، ثم عام 1988، ثم أغلق ما يقرب من 18 عام منذ عام 1998 حتى عام 2015 ، ثم أعيد تطويره وافتتاحه بعد التطوير عام 2015.

وأغلب الحيوانات والهياكل الموجودة به هى حيوانات كانت موجود في الحديقة ونفقت بسبب كبر السن لو للمرض وتم تحنيطها، وهناك أيضا فوناطات من الخارج وتم مصادراتها أو هدايا مثل إوز الفول الذى احضره الملك فاروق عام 1943 ، العديد من الطيور والجوارح المحنطة. وتقوم وزارة السياحة والآثار باتاحة بعض المواقع الأثرية والمتاحف لشعوب العالم، للاستمتاع بمشاهدة الحضارة المصرية القديمة خلال فترة تواجدهم فى المنازل ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد (Covid19).

وتطلق الوزارة بالتعاون مع شركائها من المعاهد والمؤسسات العلمية والأثرية خدمة زيارات لبعض من هذه المواقع من خلال نشر عدد من الزيارات الافتراضية لها أو شرح لبعض المتاحف من خلال المرشدين السياحيين المصريين.

وقدمت وزارة السياحة والآثار عدد من الجولات الافتراضية فى مقابر ملكية وعدد من المناطق الأثرية والمعبد اليهودى بمصر القديمة، كما قدمت ثلاث جولات ارشادية لعدد من القطع الاثرية بالمتحف المصرى بالتحرير منها تمثال ضخم للملك اختانون ورأس تمثال لزوجته الملكة نفرتيتي، وتمثال اخناتون مصنوع من الحجر الرملى وكان يعرض مع تماثيل أخرى للملك أمام أعمدة معبد الاله آتون شرق الكرنك.