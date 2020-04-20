شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: الانتهاء من إزالة 18 عقار مخالف فى حرم محور الضبعة بالوراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل محافظة الجيزة مجهوداتها خلال فترة أعياد شم النسيم، إزالة مخالفات البناء وردع المخالفين وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على التصدى لكل مخالفات البناء الواقعة بمحيط المحاور الرئيسية والتى أنفقت عليها الدولة مليارات الجنيهات حيث تعد تلك المخالفات لها أولوية قصوى للإزالة.

وأشار راشد إلى أن المحافظة انتهت من إزالة 18 عقار مخالف متعدى على حرم محور الضبعة نطاق عزبة الخلايفة بحى الوراق وجارى استكمال إزالة باقى الـ 35 عقاراً المخالفين التى تم رصدهم بمنطقة عزبة الخلايفة حتي سطح الأرض.

أكد المحافظ على فرض سيادة القانون واستعادة حقوق الدولة كاملة وإزالة أى تعديات على الأراضى الزراعية أو التعدى على أراضى أملاك الدولة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن مؤكدا أنه تم إزالة 2800 حالة إزالة لعقارات مخالفة خلال الفترة الماضية مع اتخاذ الاجراءات القانونية الفورية حيالها وجارى استكمال إزالة مخالفات البناء على مستوى الأحياء والمراكز يومياً.

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تصريحات المحافظ جاءت خلال متابعته الميدانية أعمال الإزالة حيث شدد محافظ الجيزة على العمال المشاركين فى أعمال الإزالة بضرورة ارتداء الكمامات حفاظا على سلامة الجميع.

وأكد محافظ الجيزة أن العقارات الجار إزالتها متعدية على حرم المحور استغل المخالفين انشغال الدولة بتنفيذ الإجراءات الوقائية لمجابهه فيروس كورونا وقامو بالبناء المخالف مؤكدا أنه سيتم إزالة العقارات بالكامل حتى سطح الأرض لتكون رسالة للمخالفين بعدم تكرار المخالفة لافتا أنه تم الدفع بمعدات إضافية إلى جانب الاستعانة بمعدات (الجاك هامر) ورفعها إعلى العقارات حتى يتم إنجاز عمليات الإزالة حيث تصل أطوال بعض العقارات إلى 8 أدوار.

وأوضح راشد أن المحافظة مستمرة في محاربة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة مؤكدا انه مهما بلغ حجم المخالفة سيتم إزالتها مناشدا مواطنى المحافظة بعدم شراء وحدات سكنية في المباني المخالفة حفاظا على أموالهم وأرواحهم.

مؤكدا على التعاون مع مديرية الأمن فى ردع المخالفين وترسيخ هيبة الدولة حيث لن يتم السماح باستغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد وارتكاب مخالفات لتحقيق مكاسب مادية وتربح غير مشروع.