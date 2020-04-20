شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حواجز مرورية بكورنيش التحرير لتطبيق الإجراءات الاحترازية فى شم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الإدارة العامة للمرور فى وضع حواجز مرورية بكورنيش النيل اتجاه التحرير كوبرى قصر النيل، وعدم السماح بانتظار السيارات به، فى ضوء تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بالإجراءات الاستثنائية الخاصة فى ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأغلقت الشرطة، اليوم الاثنين، طرق الكورنيش بكافة المحافظات ولا تسمح بانتظار السيارات بها، مع توفير المسارات البديلة، فيما عدا محافظات "القاهرة – الجيزة – أسيوط" سيتم السماح بتسيير حركة السيارات بها مع منع الانتظار بتلك الطرق.

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جاء ذلك بعد إعلان رئيس الحكومة اتخاذ عدة إجراءات خاصة بيوم الاثنين "شم النسيم" بينها منع التنقل بين المحافظات، والتواجد الأمنى المكثف بطرق الكورونيش.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قد أعلن مد حظر حركة المواطنين، واستمرار حظر التجول لمدة أسبوعين آخرين حتى 23 أبريل، من الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة، وحتى السادسة صباحا، مع استمرار كافة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة مسبقا.

ووجه رئيس الحكومة خالص الشكر والتقدير للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، وضباط وأفراد القوات المسلحة، على التجهيزات والاستعدادات، وذلك في إطار الوقوف جنباً إلى جنب القطاع المدني في التصدي لفيروس " كورونا" المستجد، ومساندته من خلال تسخير كافة الإمكانات المتاحة لديه في سبيل ذلك.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن ما تم تنفيذه من خطوات وما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات تتعلق بالإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة الماضية هو ما أعطى القدرة للدولة المصرية على تحمّل تداعيات وتبعات هذه الأزمة العالمية الكبرى، كما أكد رئيس الوزراء، أنه سيتم البدء فوراً فى تحويل الحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا المستجد، التي لا تظهر عليها أية أعراض، إلى نُزل الشباب، والمدن الجامعية، والتي تشهد استعدادات مكثفة لاستيعاب أي أعداد يتم تحويلها إليها.