شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية توزع كراتين رمضان على المواطنين بالقاهرة والجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نظمت وزارة الداخلية عدة قوافل إنسانية لتوزيع عدد من المساعدات العينية (كراتين سلع غذائية) بالمجان على الفئات الأولى بالرعاية بمختلف المحافظات، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم وتخفيف العبء عن كاهلهم، نظراً لتأثر تلك الفئات من المواطنين بالإجراءات التى تتخذها الدولة للحد من تداعيات إنتشار فيروس "كورونا" المستجد، وذلك إستمراراً لمبادرة "كلنا واحد" وتفعيلاً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور من خلال تبنى وتدعيم المبادرات والأنشطة الخيرية.

وحرصت وزارة الداخلية على إلتزام كافة الخدمات الأمنية المشتركة فى التأمين أو التوزيع بإرتداء المستلزمات الطبية الوقائية وتوزيعها على المواطنين بالمجان، وإستخدام مطهرات حرصاً على سلامة المواطنين والقوات خلال المبادرة، حيث قامت مديريتى أمن (القاهرة - الجيزة)، والإدارة العامة لشرطة السياحة الآثار بتوزيع عدد من كراتين السلع الغذائية ، بنطاق مديرية أمن القاهرة في دائرة قسمى شرطة (عين شمس - الوايلى) بنطاق مديرية أمن الجيزة فى مساكن الأولى بالرعاية "مساكن عثمان" بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر خلال يوم 18 الجارى، كما تم توزيع كراتين السلع الغذائية على العاملين بقطاع السياحة والآثار نظراً لتأثرهم بالإجراءات التى يتم إتخاذها للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد.

يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، ولاقت تلك المبادرة إستحسان المواطنين، وأعربوا عن خالص شكرهم لوزارة الداخلية.

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