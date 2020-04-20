شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: تطهير المركز المركز الثقافى الإفريقى لمنع انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت المهندسة ايرين فايز مدير عام متحف النيل بأسوان التابع لوزارة الرى أنه تم تطهير المركز الثقافى الإفريقى وتنفيذ أعمال التعقيم الوقائى لجميع قاعات المركز وجوانبه المختلفة، الذى يشهد فى الحالة الطبيعية تردد أعداد كثيفة من الزائرين عليه باعتباره من أهم معالم أسوان السياحية.

وأضافت فايز أنه تم استخدام وسائل ومعدات التعقيم والتطهير ذات المعايير التى حددتها منظمة الصحة العالمية، لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى استمرارية وتواصل كافة الأنشطة والجهود التي تقوم بها الوزارة بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مدار الساعة لخدمة الشأن المائى، مع اتخاذ كافة الإحتياطات والإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى كافة المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية، فضلاً عن رفع أقصى درجات الجاهزية لموسم الصيف.

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وشدد عبد العاطى على استمرارية وتواصل كافة الأنشطة والجهود التي تقوم بها الوزارة بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مدار الساعة لخدمة الشأن المائى، مع اتخاذ كافة الإحتياطات والإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى كافة المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية ، تنفيذا للتعليمات الصادرة بالقرار رقم 719 لسنة 2020 من رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا.

يشار إلى أن وزارة الصحة والسكان رفعت استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

يذكر أن الوزارة إتخذت كافة الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا حيث تم تخفيض كثافة القوي البشرية على إختلاف مستوياتها بكل من دواوين الوزارة وهيئاتها وأجهزتها المختلفة بالمحافظات لأقل من 20%.

