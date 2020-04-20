شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات التنمية المحلية: التزام جميع المحافظات بغلق الشواطئ والحدائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة جهود المحافظات لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية فيما يخص شم النسيم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال شعراوى، فى بيان اليوم إن التقرير الذى تلقاه حتي الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم الإثنين أشار إلى أن هناك توقف لكافة وسائل النقل العامة والخاصة واغلاق كامل للمولات والمحال التجارية، وكل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، فى 27 محافظة في ظل تواجد مستمر للقيادات المحلية والتنفيذية وتعاون مع أجهزة الامن بالمحافظات.



وأكد شعراوى، أن غرفة العمليات ستواصل المتابعة علي مدار اليوم مع غرف العمليات بالمحافظات لاتخاذ اللازم مع اي تجمعات للمواطنين وموافاة غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء بتطورات الموقف أولاً بأول وعلى مدار الساعة.

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كان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أجرى عدداً من الاتصالات مع المحافظين لمتابعة الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية، وكل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، لمنع أى تجمعات للمواطنين من أبناء المحافظة أو من المحافظات المجاورة وإيقاف كافة وسائل النقل العام والخاص.

وأشار شعراوى إلى أن المحافظين يتابعون منذ الصباح الباكر تطورات الوضع بكافة المناطق بالمحافظة وخاصة في المناطق التي كانت تشهد تجمعات كبيرة في ذلك اليوم ، مشيراً إلي أن هناك تعاون وتنسيق بين القيادات المحلية بالمحافظات و مديري الأمن والجهات المعنية الاخري لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بكل حزم والتحكم في الحركة على الشوارع الرئيسية، وحركة المرور، وخاصة في الشوارع على الكورنيش في المدن الساحلية أو النهرية، لمنع أي تكدسات أو تجمعات للمواطنين .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن هناك إغلاقاً كاملاً لكافة الحدائق والشواطئ والمتنزهات بالمحافظات وقام عدد من المحافظين بجولات ميدانية لتفقد مختلف الشوارع ومتابعة التزام المواطنين بعدم التجمع خاصة فى مناطق الكورنيش والحدائق، مضيفا أنه تم توجيه القيادات المحلية من رؤساء الأحياء والمدن والمراكز والوحدات المحلية بالمرور على مدار اليوم بالمتابعة علي مدار اليوم للغلق الكامل لمناطق تجمعات المواطنين سواء فى الشواطئ أو الحدائق وغيرها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح شعراوى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف عمليات المحافظات تتابع الموقف في كافة المراكز والمدن والقرى على مدار الساعة مع الجهات المعنية، كما تتلقى الوزارة أية شكاوى بشأن عدم الإلتزام بقرارات غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات على مبادرة "صوتك مسموع" من خلال الخط الساخن ( 15330) أو رقم الواتس آب 01150606783