شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تهنئ المصريين بالخارج بشم النسيم: كل عام وأنتم فى بهجة وسعادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بخالص التهنئة لأبناء مصر فى الخارج بمناسبة الاحتفال بشم النسيم وأعياد الربيع.

ووجهت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لرسالة للمصريين فى الخارج بمناسبة احتفالات شم النسيم قائلة:" كل عام والمصريون فى بهجة وسعادة.. ومصر في أمان وسلام".

كما تتقدم السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بخالص التهنئة لجموع المصريين حول العالم بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فى تصريحات لها، أن مصر ستظل بنسيجها الوطني المتماسك نموذجا للتسامح والوحدة جيلا بعد جيل.. وكل عام ومصر والمصريون بخير وسلام وأمان".

Advertisements

وكانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، قد وجهت رسالة للمصريين العالقين بالخارج، قائلة:"رسالتى لكل المصريين فى الخارج عايزة اطمنكوا أن الدولة مبتنساش ولادها فى الخارج وأن القيادة السياسية أعدت وزارة الهجرة لتكون مسئولة عن تقديم كل أوجه الدعم والرعاية للمصريين فى الخارج".

وأضافت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، فى رسالة للمصريين العالقين بالخارج عبر ”الخليج 365”، أننا فى ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم أجمع وليس مصر فقط بسبب تداعيات فيروس كورونا، فنضع الأولوية للعالقين بالخارج بصفة استثنائية، قائلة:" اللى سافر فى زيارة أو علاج أو يحضر نشاط ثقافى أو مؤتمر أو اجتماع وبالطبع أيضا شريحة الطلاب فتلك الشرائح ليس لها سكن أو مصدر رزق".