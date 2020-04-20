شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد شوارع العاصمة لمتابعة الالتزام بقرارت شم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة صباح اليوم جولة تفقدية للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال شم النسيم، التى وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والتى تشمل غلق الحدائق العامة والمتنزهات والمحال التجارية والمولات.

وأشاد محافظ القاهرة بوعى المواطنين واستجابتهم والتزامهم بالقرارات والتوجيهات الصادرة للحفاظ على سلامتهم والاحتفال بهذه المناسبة مع أسرهم فى المنازل.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات رئيس الوزراء المتعلقة بمنع التجمعات يوم شم النسيم ومنع إقامة أية احتفاليات أو فعاليات للحد من انتشار فيروس كورونا، مع التأكد من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية و كل المتنزهات والحدائق العامة وإيقاف كل اتوبيسات الرحلات التى تنتقل بين المحافظات والإلتزام بإيقاف جميع وسائل النقل العام بما يشمل أتوبيسات النقل العام ووسائل النقل النهرى.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة للتحكم في الحركة على الشوارع الرئيسية وحركة المرور وخاصة في الشوارع المطلة على كورنيش النيل لمنع التكدس والتزاحم من المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

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وطالب محافظ القاهرة هيئة النقل العام باستغلال توقف الحركة اليوم فى تكثيف عمليات تطهير وتعقيم المركبات .

وشملت جولة محافظ القاهرة كورنيش النيل والحديقة الدولية وإحياء المناطق الشرقية والغربية والشمالية .

وتضمنت حزمة القرارات التى أصدرها رئيس الوزراء إغلاق جميع المقاهى والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهى، والنوادى الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التى تقدم التسلية أو الترفيه، كما تُغلق أمام الجمهور جميع المطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت التى تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً.

وتقرر وقف النقل العام في البلاد يوم شم النسيم ومنع التنقل بين المحافظات وغلق المتنزهات والحدائق والشواطىء لمنع الزحام.