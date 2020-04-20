ضبط عامل سرق 5 أطنان علامات إرشادية بالطرق السريعة في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تحت إشراف اللواء أسعد الذكير مساعد الوزير لأمن أسيوط، من ضبط أحد العناصر الإجرامية لسرقته كميات كبيرة من العلامات الإرشادية والتحذيرية والأعمدة الخاصة بها بالطرق السريعة والفرعية.

تلقي اللواء منتصر عويضه مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بأسيوط، بلاغًا من وحدة مباحث قسم شرطة أول أسيوط، مفاده قيام (عامل، له معلومات جنائية مسجلة، ومقيم بدائرة القسم) بارتكاب وقائع اعتداء وسرقة المال العام والاستيلاء على العلامات الإرشادية والتحذيرية والأعمدة الخاصة بها بالطرق السريعة والفرعية بنطاق محافظة أسيوط.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبحوزته كميات كبيرة من العلامات الإرشادية والتحذيرية والأعمدة الخاصة بها بلغ وزنها حوالي 5 أطنان.

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة وسرقة المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.