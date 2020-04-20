تعاملات بالملايين.. ضبط 8 أشخاص بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت إدارة مباحث الأموال العامة، حملة أمنية لضبط كافة أشكال جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية والتحويلات المالية غير المشروعة.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط عامل لاتجاره في النقد الأجنبي وتحويل الأموال من وإلى إحدى الدول العربية، مقابل عمولة يتحصل عليها عن كل مبلغ مالي يتم تحويله مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندي ما يعادل 3 مليون جنيه.

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ونجحت الحملات في ضبط طالب جامعي اشترك مع (شقيقه-يعمل بإحدى الدول العربية)، في تحويل الأموال من وإلى إحدى الدول العربية، مقابل عمولة يتحصل عليها عن كل مبلغ مالي يتم تحويله مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي ما يعادل 3 ملايين جنيه.

كما ضبطت الحملات، أحد الأشخاص، لقيامه بمُمارسة نشاطاً واسع في مجال التعامل بالنقد الأجنبي من خلال (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة بورسعيد) الذي يقوم بشراء العملات الأجنبية وخاصة "الدولار الأمريكي" من المواطنين خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي ما يعادل 4 مليون جنيه.

ونجحت الحملات في ضبط 4 أشخاص، لاتجارهم غير المشروع في النقد الأجنبي، بحوزتهما (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.