اليوم.. إغلاق الكورنيش في المحافظات واستثناء القاهرة والجيزة وأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية، عن إغلاق طرق كورنيش النيل، وعدم السماح انتظار السيارات بها في المحافظات كافة، اليوم الإثنين، مع توفير المسارات البديلة.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن محافظات؛ القاهرة والجيزة وأسيوط مستثنين من قرار غلق الكورنيش، وسيتم السماح بتسيير حركة السيارات بها مع منع الانتظار بتلك الطرق.