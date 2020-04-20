محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
جدد قاضي المعارضات، حبس عامل قتل ابنته بمساعدة نجله في منطقة حلوان، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وحسب التحقيقات، فإن الأب ونجله قيدا المجني عليها "ا. م" طالبة، لاعتيادها على المبيت عدة أيام خارج المنزل دون إذن والدها.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين اعتديا على الضحية بالضرب المبرح، وبعصي خشبية داخل منزلهما بكفر العلو بحلوان، فلفظت أنفاسها الأخيرة.
واعترف الأب المتهم في التحقيقات بارتكاب الواقعة، قائلا: "قتلتها عشان بتبات برة وفضحتنا".
وصرحت النيابة بتشريح جثة المجني عليها، لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، ودفنها.
كانت هذه تفاصيل خبر "ضربها بعصى خشبية".. تجديد حبس عامل قتل ابنته في حلوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.