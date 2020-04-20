"ضربها بعصى خشبية".. تجديد حبس عامل قتل ابنته في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

جدد قاضي المعارضات، حبس عامل قتل ابنته بمساعدة نجله في منطقة حلوان، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وحسب التحقيقات، فإن الأب ونجله قيدا المجني عليها "ا. م" طالبة، لاعتيادها على المبيت عدة أيام خارج المنزل دون إذن والدها.

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وأضافت التحقيقات أن المتهمين اعتديا على الضحية بالضرب المبرح، وبعصي خشبية داخل منزلهما بكفر العلو بحلوان، فلفظت أنفاسها الأخيرة.

واعترف الأب المتهم في التحقيقات بارتكاب الواقعة، قائلا: "قتلتها عشان بتبات برة وفضحتنا".

وصرحت النيابة بتشريح جثة المجني عليها، لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، ودفنها.