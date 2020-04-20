الحجز يوم الأحد.. كل ما تريد معرفته عن شقق "جنة" في 6 مدن (تقديم وشروط وأسعار)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية إجراءات حجز مرحلة جديدة من شقق مشروع جنة للإسكان الفاخر في 6 مدن جديدة، بواقع 1359 وحدة كاملة التشطيبات، يوم 26 إبريل الجاري.

مواصفات المشروع:

المرحلة الجديدة من مشروع جنة تأتي في إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية رغبتهم في تملك السكن الخاص بهم، حيث تتواجد الوحدات في 6 مدن جديدة

(٦ أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة – الشروق).

وتم تخصيص الوحدات المطروحة للحجز للدورين الأرضي والأخير فقط، حيث تم حجز باقي الادوار في المراحل السابقة التي تم طرحها في هذه المدن، وتتراوح مساحات الشقق من 100 إلى

150 متر، حيث تتكون العمارة من 5 أدوار كل دور به 4 شقق، كما يوجد مصعد كهربائي في العمائر، ويتواجد مسطحات خضراء ومسطح مائي داخل كل مشروع.

طريقة الحجز:

تمثلت إجراءات الحجز في سداد مقدم جدية الحجز بقيمة 50 ألف جنيه، حيث يتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإليكتروني "online"، من خلال موقع (www.hdb–

reservation.com)، بعد سداد مقدم الحجز وتسجيل البيانات تبدء الخطوة الثانية، ليس لها علاقة بالعملاء، وتتمثل في المراجعة الداخلية من البنك لكل البيانات.

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أما الخطوة الثالثة- الحجز بالأسبقية، حيث يتم الدخول على الموقع مرة أخرى بكلمة المرور والرقم القومي، تظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها، تظهر شاشة لاستيفاء بيانات سداد مقدم الحجز، تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها، ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

في آخر حجز لوزارة الإسكان المتمثل في شقق مدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة، تم الانتهاء منه في 10 دقائق فقط، لذلك يجب التواجد على موقع الحجز قبل بدء الموحد المخصص لذلك بوقت كافي وتسجيل الدخول من الحساب الرسمي للحاجز، حتى يتمكن من الحصول على شقة ضن المشروع.

شروط الحجز:

1- ألا يكون قد سبق للمتقدم أو أحد أفراد أسرته الحصول على قطعة أرض، أو وحدة سكنية في مشروع جنة أو دار مصر أو سكن مصر قبل ذلك.

2- الوحدات السكنية المعروضة مخصصة للاستخدام السكنى فقط ولا يحق للمشترى أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجل الوحدة

3-يقر المتقدم للحجز بأنه قد إطلع على كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها، وأن تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.

4- لكل وحدة سكنية حصة من الأرض بنسبة مساحة الوحدة من المساحة الإجمالية للوحدات السكنية

الأسعار:

سجل سعر المتر في مدينة 6 أكتوبر 9470 جنيها، حيث وصلت الشقة الـ100 متر لـ966 ألفا، والشقة الـ130 متر أصبحت بمليون و255 ألفاا، وفي مدينة الشيخ زايد، وصل سعر لـ 11.925 جنيها، والشقة الـ100 متر سجلت مليون و216 ألفا، والشقة الـ130 مترا سجلت مليون و581 ألفا.

وفي مدينة القاهرة الجديدة، وصل سعر المتر 10.285 جنيها، والشقة الـ100 متر، بمليون و90 ألفا، والشقة الـ130 مترا بمليون و417 ألفا، ومدينة دمياط الجديدة وصل سعر المتر لـ 9080 الشقة الـ100 متر 944 الفا، والشقة الـ130 مترا بمليون و200 ألف جنيه.

أما في مدينة المنصورة الجديدة، سجل سعر المتر 8.860 جنيه، والشقة الـ100 متر بـ900 ألف، والشقة الـ130 مترا بمليون 170 ألفا.