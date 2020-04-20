شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: إزالة حالات تعدى على أراضي أملاك الدولة بمساحة 18 فدانا بالسادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورًا للحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأسفرت الحملات عن إزالة حالتين تعديى على أرض أملاك الدولة بمساحة 12 فدان و12 قيراط بمنطقة الجزار بقرية كفر داود بمركز السادات، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية ومسؤولي حماية الأراضي بمديرية الزراعة، كما تم تنفيذ حالة تعدي على أرض أملاك دولة على مساحة 6 فدان بمنطقة تل أبلو بالطرانة بكفر داود مركز السادات.

وأضاف المحافظ بأن إجمالي ما تم تنفيذه خلال فترة الحظر 155 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 5 فدان و11 قيراط و19 سهم بدايةً من يوم 25 مارس الماضي وحتى أمس 19 أبريل الجاري، فضلاً عن تنفيذ عدد 81 حالة تعدي على أراضى بناء أملاك الدولة بإجمالي مساحة 956 م2 و15 حالة تعدي على الأراضي الزراعية أملاك الدولة بمساحة 42 فدان و4 قيراط و14 سهم بنطاق المحافظة.

من جانبه، أكد محافظ المنوفية على استمرار شن الحملات بنطاق المحافظة والتصدى بكل حزم للمخالفين واتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيال المتعدين حفاظًا على حقوق الدولة.