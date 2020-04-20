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شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة في «شم النسيم».. شواطئ وحدائق الإسماعيلية خالية من المواطنين (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
في سابقة هي الأولى في تاريخ الإسماعيلية، سادت حالة من الهدوء التام، صباح الإثنين، جميع أندية وشواطئ وميادين ومنتزهات الإسماعيلية وفايد خلال الاحتفال بيوم شم نسيم، بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
واختفى المواطنون من جميع حدائق وشواطئ المحافظة، وطريق البلاجات وكورنيش كارفور وبحيرة التمساح والصيادين وجناين شارع محمد على وشواطئ الملاحة والفيروز والتعاون والشبان المسلمين.
ورصدت «المصري اليوم» تواجدًا أمنيًا غير مسبوقًا في كل مكان بالمحافظة، وخاصة طريق البلاجات ومداخل ومخارج المحافظة لمنع أي محاولات لدخول المحافظة أو شواطئها، حيث كان من المعتاد دخول المحافظة كل عام في يوم شم النسيم ما لا يقل عن نصف مليون مواطن سنويًا من مختلف انحاء الجمهورية.
وقام اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، بجولة ميدانية على عدد من الأندية والمنتزهات، للتأكد من التزام المواطنين، بالقرارات الحكومية ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.