شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة في «شم النسيم».. شواطئ وحدائق الإسماعيلية خالية من المواطنين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في سابقة هي الأولى في تاريخ الإسماعيلية، سادت حالة من الهدوء التام، صباح الإثنين، جميع أندية وشواطئ وميادين ومنتزهات الإسماعيلية وفايد خلال الاحتفال بيوم شم نسيم، بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

واختفى المواطنون من جميع حدائق وشواطئ المحافظة، وطريق البلاجات وكورنيش كارفور وبحيرة التمساح والصيادين وجناين شارع محمد على وشواطئ الملاحة والفيروز والتعاون والشبان المسلمين.

ورصدت «المصري اليوم» تواجدًا أمنيًا غير مسبوقًا في كل مكان بالمحافظة، وخاصة طريق البلاجات ومداخل ومخارج المحافظة لمنع أي محاولات لدخول المحافظة أو شواطئها، حيث كان من المعتاد دخول المحافظة كل عام في يوم شم النسيم ما لا يقل عن نصف مليون مواطن سنويًا من مختلف انحاء الجمهورية.

وقام اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، بجولة ميدانية على عدد من الأندية والمنتزهات، للتأكد من التزام المواطنين، بالقرارات الحكومية ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

كورنيش الإسماعيلية، والطريق السياحي خاليين من الزوار يوم شم النسيم، إلتزماً بحظر التجوال

كورنيش الإسماعيلية، والطريق السياحي خاليين من الزوار يوم شم النسيم، إلتزماً بحظر التجوال

كورنيش الإسماعيلية، والطريق السياحي خاليين من الزوار يوم شم النسيم، إلتزماً بحظر التجوال

كورنيش الإسماعيلية، والطريق السياحي خاليين من الزوار يوم شم النسيم، إلتزماً بحظر التجوال

كورنيش الإسماعيلية، والطريق السياحي خاليين من الزوار يوم شم النسيم، إلتزماً بحظر التجوال