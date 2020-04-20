شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تبدأ صرف مساعدات «تكافل» غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، غداً الثلاثاء، في صرف مساعدات برنامج (تكافل) للمستفيدين، والذين يبلغ عددهم نحو مليوني أسرة بإجمالي قيمة حوالي ٩٠٣ ملايين جنيه من خلال ٤٠٠٠ مكتب بريد على مستوى محافظات الجمهورية، وفق الخطة التي اعتمدتها الوزيرة نفين القباج لصرف مساعدات برنامج (تكافل وكرامة) لشهر أبريل لمراعاة الإجراءات الاحترازية لمنع الزحام والتكدسات.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال يومي ١٨ و١٩ أبريل، عمليات صرف مساعدات (كرامة) للمستفيدين على مستوى المحافظات كافة، حيث قام نحو ٤٧١ ألف مستفيد بصرف ما يقرب من ٢١٥ مليون جنيه مصري ومتاح لباقي مستفيدي كرامة الصرف طوال الأيام المتبقية من شهر أبريل الجارى.

وأطلقت الوزارة مؤخراً البوابة الإلكترونية للاستعلامات والشكاوي للمستفيدين من برنامج (تكافل وكرامة) https://tk.moss.gov.eg، في إطار تنفيذ حزمة من الخدمات للعديد من فئات المجتمع المستفيدة من مختلف برامج الدعم التي تقدمها الوزارة للمجتمع المصري اتساقاً مع توجهات الحكومة للتحول الرقمي والانتقال بمستوى تقديم الخدمات إلى مستويات يتم فيها التعامل مع الجمهور بشكل مباشر وشخصي مع الخدمات المطلوبة بدون أي تدخل لعناصر بشرية ولاسيما في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد بأزمة فيروس كورونا المستجد الذي يقتضي التباعد المكاني بين المواطنين كإجراء وقائي.