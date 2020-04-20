شكرا لقرائتكم خبر عن «الدقهلية» تغرق الحدائق والمتنزهات بالمياه لمنع تجمعات المواطنين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغرقت مدن وأحياء محافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، الحدائق والمتنزهات العامة بالمياه لمنع أي تجمعات من المواطنين في إطار إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا. وانتشرت فرق أمنية في الشوارع وعلى مداخل ومخارج مصيف مدينة جمصة، لمنع للمواطنين من الدخول باستثناء سكان المدينة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، خلال شم النسيم.

وقرر المحافظ الدكتور أيمن مختار، إغلاق مصيف جمصة و15 مايو والشيخ زايد والمنصورة الجديدة لمنع دخول المواطنين إليها. كما أغلقت الإدارة العامة لمرور الدقهلية شارع المشاية السفلية وجزء من شارع الجمهورية تماما بالصدادات ونفذت الحظر الكلى بالشوارع الرئيسية والحدائق ومنعت مرور أو وقوف السيارات تنفيذا لتعليمات رئيس الوزراء بإغلاق شوارع كورنيش النيل.

غرق حدائق ومتنزهات الدقهلية بالمياه لمنع تجمعات المواطنين

غرق حدائق ومتنزهات الدقهلية بالمياه لمنع تجمعات المواطنين