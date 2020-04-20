- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن «الدقهلية» تغرق الحدائق والمتنزهات بالمياه لمنع تجمعات المواطنين (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أغرقت مدن وأحياء محافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، الحدائق والمتنزهات العامة بالمياه لمنع أي تجمعات من المواطنين في إطار إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا. وانتشرت فرق أمنية في الشوارع وعلى مداخل ومخارج مصيف مدينة جمصة، لمنع للمواطنين من الدخول باستثناء سكان المدينة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، خلال شم النسيم.
وقرر المحافظ الدكتور أيمن مختار، إغلاق مصيف جمصة و15 مايو والشيخ زايد والمنصورة الجديدة لمنع دخول المواطنين إليها. كما أغلقت الإدارة العامة لمرور الدقهلية شارع المشاية السفلية وجزء من شارع الجمهورية تماما بالصدادات ونفذت الحظر الكلى بالشوارع الرئيسية والحدائق ومنعت مرور أو وقوف السيارات تنفيذا لتعليمات رئيس الوزراء بإغلاق شوارع كورنيش النيل.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
3,144
-
تعافي
732
-
وفيات
239
كانت هذه تفاصيل خبر «الدقهلية» تغرق الحدائق والمتنزهات بالمياه لمنع تجمعات المواطنين (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.