شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي» تعلن خطة الطوارئ واستعدادات المستشفيات الجامعية في فترة الأعياد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى الجمهورية بجميع المستشفيات الجامعية وأقسام الطوارئ وزيادة عدد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتنظيم الإجازات والراحات طبقا للقوى البشرية لكل مستشفى.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، الاثنين، إلى أن تلك الإجراءات تأتي بهدف توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية لاقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة والتأكد من توافر مخزون استراتيجي كاف من أدوية ومستلزمات الطوارئ، مع تواجد مديري الطوارئ بالمستشفيات الجامعية وإرسال تقارير فورية إلى الغرفة المركزية بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس، كما تم التنسيق مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان لضمان توفير المصل المضاد للتسمم الممباري (الخاص بالتسمم من الأسماك المملحة) وتم توزيع عدد منها على مراكز السموم الجامعية التي حدث بها إصابات في المواسم السابقة، كما أكدت الوزارة على أنه في حالة حدوث أي إصابات أو أي حالات تسمم سيتم التعامل معها فورًا.

وهنأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصريين بأعياد القيامة وشم النسيم، مؤكدة على ضرورة إلتزام المصريين بعدم الخروج من المنازل، والالتزام التام بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية للحفاظ على صحة المواطنين ومنع الانتشار الوبائي لفيروس كورونا المستجد «covid -19».