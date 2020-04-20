شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنيا»: اكتشاف 4 إصابات جديد بكورونا.. وارتفاع عدد المصابين لـ40 شخصًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، اكتشاف 4 مصابين جدد بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين بالمحافظة إلى 40 شخصًا، وحالة وفاة واحدة منذ ظهور الوباء، حيث تجاوزت نسب الشفاء 90% بينهم.

وأعلنت مستشفى الحجر الصحي بملوي، سلبية جميع العينات الخاص الأطقم الطبية للدفعة الأولى داخل المستشفى، وخلوهم جميعًا من الإصابة بالوباء. من جانبه، قال الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المديرية تواصل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحجر الصحي المنزلي بقرية منشية نيازي بمركز مغاغة، حيث نظمت الإدارة الصحية قافلة طبية، وندوة توعوية صحية، وتم عمل تثقيف صحي بواسطة الرائدة الريفية والمراقب الصحي، كما تم تنفيذ أعمال التطهير لمنازل الحالات المؤكدة ومخالطيهم، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز مغاغة.

مديرية الصحة بالمنيا تعلن اكتشاف 4 مصابين جدد بفيروس كورونا المستجد

مديرية الصحة بالمنيا تعلن اكتشاف 4 مصابين جدد بفيروس كورونا المستجد

مديرية الصحة بالمنيا تعلن اكتشاف 4 مصابين جدد بفيروس كورونا المستجد