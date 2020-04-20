شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. حدائق القناطر الخيرية تخلو من الزائرين في شم النسيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت حدائق القناطر أبوابها، لأول مرة منذ نشأتها، أمام الزائرين في احتفالات أعياد شم النسيم بسبب فيروس كورونا، حيث كانت الحدائق تسجل أعلى نسب حضور في هذه المناسبة للخروج والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة ونهر النيل والمسطحات الخضراء التي تشتهر بها مدينة القناطر الخيرية.

وشهدت الحدائق في القناطر وشبرا الخيمة وبنها التزام كامل من المواطنين بعدم الخروج إليها للاحتفال بأعياد الربيع كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا.

ورفعت الأجهزة التنفيذية حالة الطوارئ لتنفيذ قرارات الحظر الكامل هذا اليوم شم النسيم والالتزام بعدم الخروج والبعد عن التجمعات. وقال اللواء ضياء الدين عبدالحميد، رئيس مركز ومدينة القناطر، إن جميع حدائق القناطر الخيرية مغلقة ولا تستقبل مواطنين وطالبهم بالوعي والتخلي هذا العام عن أي مظاهر للاحتفال في ظل ظروف منع انتشار فيروس كورونا المستجد حرصا على السلامة العامة للمواطنين.

وأعلنت شرطة المسطحات المائية بمدينة القناطر الخيرية عن نشر دوريات ثابتة وكمائن متحركة على جميع الحدائق بالقناطر الخيرية والمراسي النيلية في القناطر وشبرا الخيمه بطول كورنيش النيل.

وأكد مصدر أمنى بشرطة المسطحات المائية بمدينة القناطر الخيرية أن من يتم ضبطه مخالفا خلال أعياد شم النسيم سيتم القبض عليه وتحرير محضر لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله. وأشار المصدر إلى أن مدينة القناطر بها العديد من المراسي النيلية حتى مدينة شبرا الخيمة بجانب مراسيها مع محافظة الجيزة ولذلك سيكون هناك انتشار أمني مكثف لمنع أي مخالفات أو تواجد مواطنين أمام الحدائق بالقناطر الخيرية يقومون بأي تجمعات حفاظا على سلامتهم.

وفى مدينة بنها، وضعت الإدارة العامة لمرور القليوبية حواجز مرورية بكورنيش النيل لعدم السماح بانتظار السيارات به مع توفير المسارات البديلة في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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