شكرا لقرائتكم خبر عن «للتخفيف عن المرضى ورسم البهجة».. مستشفى العزل بإسنا تعلق زينة رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«أجواء رمضانية».. حرص فريق العزل الصحي بمستشفى إسنا التخصصي على رسم البهجة والسرور على وجوه المرضى استبشارًا بشهر رمضان المبارك، لخلق جو مختلف يحاربون به هذه الفترة العصيبة للمرض بتعليق زينة رمضان في جميع أرجاء المستشفى، لإضفاء جو من البهجة والسرور بين جميع العاملين ورفع الروح المعنوية للمرضى.

وقال وليد الضوى، مدير العلاقات العامة بمستشفى العزل، إن إدارة المستشفى فكرت في تعليق زينة رمضان ونشرها في جميع الأماكن لنشر البهجة والسرور في نفوس جميع المتواجدين سواء الطاقم الطبي، والتمريض وجميع العاملين والمرضى، موضحًا أن الجميع شارك في أعمال الزينة، لتطفو على المستشفى حالة من البهجة تكسر حالة القلق التي يعيشها المجتمع بأثره من هذا الفيروس اللعين، لرسم البهجة في تلك الأيام الصعبة، لتجاوز الأزمة بسلام.

وأكد الضوى أن الزينة التي انتشرت بالمستشفى تمت من خلال مد الحبال بين المباني المنتشرة، وداخل الطرقات وأماكن الاستقبال، والتي تأخذ أشكال نجوم وهلال ومربعات ومثلثات، والفوانيس التي ملات جنبات المستشفى والطرقات، وتعليق عبارة رمضان كريم، مؤكدًا أن إدارة المستشفى بالتعاون مع العلاقات العامة فكرت في هذه الفكرة لتزيين المستشفى لجعل رائحة الشهر الكريم تفوح قبل ميعاده وعمل جو مميز يشعر به العاملين بالمستشفى والمعزولين من المرضى، الأمر الذي يُشعر أن رمضان اقترب وعلى الأبواب فيسهم في شعور المرضى بالفرح.