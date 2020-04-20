شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة» تتابع تنفيذ إجازة شم النسيم بالقطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت وزارة القوى العاملة منشورًا لمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، طالبت فيه مكاتبها الفرعية بمتابعة تنفيذ إجازة 20 أبريل 2020، بمناسبة الاحتفال بعيد شم النسيم، بالمنشآت والمصانع التابعة لكل مديرية.

كان وزير القوى العاملة، محمد سعفان، قد أعلن أن اليوم الاثنين، عيد شم النسيم إجازة للعاملين بالقطاع الخاص.

وأكد وزير القوى العاملة أن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.