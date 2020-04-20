شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين مبارك أحمد مديرًا للعلاقات العامة والإعلام بجامعة جنوب الوادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، قرارا بتعيين مبارك أحمد مديرًا عامًا للعلاقات العامة والإعلام بجامعة جنوب الوادي. يذكر أن مبارك أحمد، من مواليد قرية الصبريات بدشنا في قنا، وساهم خلال السنوات الماضية في تطوير العمل بالمركز الإعلامي بالجامعة، وأشرف على العديد من النشرات والدوريات الإعلامية التي أصدرتها الجامعة في مناسبات مختلفة، وله العديد من الإسهامات الأدبية ونشرت قصائده وقصصه القصيرة في العديد من الدوريات المصرية والعربية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 3,144

تعافي 732

وفيات 239

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