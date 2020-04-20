شكرا لقرائتكم خبر عن كورنيش النيل والحدائق والمتنزهات تخلو من المواطنين في شم النسيم بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خلت الحدائق والمتنزهات بالمراكز وكورنيش النيل في المنيا، لأول مرة، من المواطنين في احتفالات شم النسيم، تنفيذا لقرار المحافظ اللواء أسامة القاضي، حفاظا على الصحة العامة وكإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا.

وقام رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والمراكز بنشر فرق من الموظفين على مداخل ومنافذ الحدائق بعد غلقها لمنع تسلق الشباب للدخول. كما قامت عدد من الوحدات المحلية بغمر أرضيات الحدائق بالمياه لمنع دخول المواطنين وعدم وجود فراغات للتواجد أو الجلوس.

فيما نشرت شرطة المرافق والمسطحات المائية، بإشراف اللواء محمود خليل، مدير الأمن، فرق بجميع الحدائق والمتنزهات، والشواطئ النيلية لمنع التجمعات.

وشكل المحافظ، غرفة عمليات مركزية، وأخرى بكل مركز لمتابعة تنفيذ قرارات الغلق ومنع التعدي على الأرض الزراعية وإقامة مباني بدون ترخيص.