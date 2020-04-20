وزارة الإنتاج الحربى تصنع كبائن تعقيم الأفراد.. وتسلم 4 لمجلس النواب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار مشاركة وزارة الإنتاج الحربى مع أجهزة الدولة المختلفة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد وخطة الإنتاج الحربى فى استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع أجهزة ومعدات تساعد فى الحد من انتشار الفيروس. وقام المهندسون والفنيون والعاملين بكل من شركة حلوان للآلات والمعدات وشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 999 الحربى ومصنع 99 الحربى) بتصنيع كبائن تعقيم الأفراد المزودة بعدد من الرشاشات التى تقوم برش المواد المطهرة على الأفراد لتعقيمهم قبل دخول المنشآت. Advertisements كما تم تزويدها بجهاز لقياس درجة الحرارة للمار بداخلها وكذا جهاز حساس يعمل عند دخولها ويفصل أوتوماتيكيا عند الخروج. والجدير بالذكر أنه قد تم تسليم عدد (4) كبائن تعقيم للأفراد من إنتاج شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) إلى مجلس النواب.

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