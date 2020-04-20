شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل 30 حالة من مستشفى الحجر بأبو خليفة للمحافظات بعد اختفاء أعراض كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد رضا، نائب مدير مستشفى أبوخليفة للحجر الصحى بمحافظة الإسماعيلية، إن المستشفى حول 30 حالة ممن تلقوا العلاج واختفت أعراض فيروس كورونا المستجد عليهم، واستقرت حالتهم للمدن الجامعية بعد تجهيزها وتوفير رعاية طبية بها في كل محافظة، للبقاء بها فترة لحين التأكد من شفائهم التام، وسحب عينة تحاليل جديدة لهم للتأكد من تحويل نتائج التحاليل الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد.

أضاف، نائب مدير مستشفى أبوخليفة للحجر الصحى بمحافظة الإسماعيلية، أن المستشفى سجل حتى الآن خروج 75 حالة بعد تماثلهم للشفاء وتحولت نتيجة التحاليل المعملية الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية، ليصل معدل نسبة الخروج بالمستشفى منذ تحويلها لحجر صحي حتى الآن 55 %.

وقال الدكتور أسامة عنتر، عميد كلية الطب جامعة قناة السويس، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إن مستشفيات الجامعة انتهت من تجهيز خطة استراتيجية للتعامل مع تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تحت إشراف الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، بالإضافة إلى القيام الإجراءات الإحترازية بالقطاعات المختلفة بكلية الطب والمستشفيات الجامعية والوحدات الصحية التابعة لها، لمواجهة كورونا.

وأضاف "عنتر"، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إنه تم إخلاء المدن الجامعية من متعلقات الطلاب، لتوفير أماكن لتقديم الرعاية الصحية اذا لزم الأمر، مشيرًا إلى أن المدينة الجامعية بجامعة القناة تحتوي على 3 مباني كل مبنى يتواجد به 5 أدوار، ومساحة الحجرة 24 متر، وتم وضع في كل غرفة سريرين، والقوة الاستيعابية هتكون 380 شخصًا، ويتواجد بها 7 أجهزة تنفس صناعي، مؤكدًا أن القوة الاستيعابية للمستشفى الجامعي، وهي 600 سرير في قسم الداخلي.

ووصلت عدد الحالات التى تعافت من فيروس كورونا المستجد، حتى الآن من مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى 75 حالة، بعد تماثلهم للشفاء وتحولت نتيجة التحاليل المعملية الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال الدكتور محمد خالد، نائب مدير مستشفي أبو خليفة للحجر الصحى، إن من أصعب الحالات المتواجدة بالحجر الصحى، واجهت الفريق الطبى حتى الآن، هى لحالات مصابة بكورونا تعانى من جلطة شريان رئوى، وحالة أخرى جلطة قلب، وحالة جلطة بالمخ، ومازال العبض منهم تحت العلاج في تحسن بفضل الله، مشيرًا إلي أن المريض المصاب بجلطة شريان الرئوي هى لمواطن أمريكى 49 سنة، وتم منحه المزيب وتحسنت حالته وخرج بعد تعافيه تمامًا.

واحتفل الفريق الطبى والعاملين بمستشفى أبو خليفة بحالات الخروج الجديدة وارتفاع أعداد المتعافين إلى 75 حالة حتى الآن، وهو معدل جيد، بالنسبة لعدد الحالات التى استقبلها المستشفى، حيث يستقبل المستشفى حالات عديدة من عدد كبير من المحافظات.

وفى الإسماعيلية، عقب بدء ظهور، حالات إيجابية من مصابى فيروس كورونا فى المحافظات، كان مستشفى أبوخليفة الطوارئ، بالإسماعيلية والواقع على طريق "الإسماعيلية – بورسعيد"، جاهزًا ليكون مقرًا للحجر الصحى من أجل استقبال أى حالة إصابة بفيروس "كورونا".

واستقبل المستشفى أعداد كبيرة من كل المحافظات، بعد أن أنهت مديرية الصحة بالإسماعيلية استعداداتها، لتجهيز المستشفى، والذى كان قد تم افتتاحه قبل عام، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، كما تم منع الإجازات بجميع الإدارات التابعة لقطاع الطب الوقائى، والتأكد من سلامة التجهيزات مستشفى أبوخليفة الطوارئ، أقسام الحجر الصحى، وتوفير مستلزمات مكافحة العدوى "الكمامات، والجوانتى، والمواد المطهرة".

وجاء قرار تخصيص مستشفى أبو خليفة ليكون مقرًا للحجز الصحى، فى حالة الاشتباه بإصابة أى شخص بفيروس كورونا، نظرًا لكفائته وتجهيزه على مستوى عالي، نظرًا لحداثة افتتاح المستشفى، حيث يعد أول مستشفى للطوارئ واستقبال الحوادث بمحافظات إقليم القناة وسيناء، بعد إعادة تأهيليها وتخصيصها، بطاقة إجمالية قدرها 130 سريرًا، منها 16 سريرًا عناية مركزة مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا الطبية الحديثة، بجانب 3 غرف عمليات كبرى وغرفة عمليات طوارئ، و8 غرف إنعاش قلب وعيادات خاصة لجراحات اليوم الواحد، بالإضافة لجناح فندقى 11 غرفة، وغرف إقامة الأطباء والتمريض، وقسم خاص للمعامل والأشعة، وقاعة كبرى للمؤتمرات والمحاضرات.

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وتشمل قسم استقبال وطوارئ على مستوى هائل للخدمات، بجانب وحدة الأشعة المقطعية وجهازين أشعة عادية، و3 أجهزة سونار، وجهاز أكيو، و4 معامل هزة بأحدث التجهيزات، وبنك دم تخزيني، وقسم العيادات ويحتوي على 5 غرف للكشف وغرفة لأخذ العينات و3 غرف للعلاج الطبيعي، وصيدلة، وأخرى للأشعة السينية، وقسم العمليات ويحتوى على 3 غرف عمليات و6 أسرة إفاقة وتحضير، وقسم المعامل ويحتوي على 3 معامل للكيمياء والهيماتولوجي والبكتريولوجي، وقسم الأشعة وبه 2 أشعة سينية وواحدة مقطعية ودوبلر بالإضافة إلى قسمين واحد للخدمات المساندة وآخر سكن للأطباء، والمستشفى مقام على مساحة 5 أفدنة.

كما يخدم مستشفى أبو خليفة عدد من المحافظات، وهى الإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال سيناء، ويقدم الخدمة مجانًا كمستشفى طوارئ، كما يخدم قطاع محور قناة السويس إلى جانب كونه أحدث نقله كبيرة في الخدمة الصحية ويخفف الضغط الكبير على المستشفيات العامة وفي مقدمتها مستشفى الإسماعيلية العام.

الدكتور محمد رضا نائب مدير مستشفى أبو خليفة



الدكتور محمد رضا نائب مدير مستشفى أبو خليفة الدكتور محمد رضا نائب مدير مستشفى أبو خليفة





الدكتور على حطب مدير عام مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى ونواب المدير