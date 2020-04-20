شكرا لقرائتكم خبر عن إيطالى بعد خروجه من الحجر الصحى فى أبو خليفة: انتصرت على كورنا وشكرًا مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر أورازيو إيطالي الجنسية، الحجر الصحي بمستشفى أبوخليفة في محافظة الإسماعيلية، بابتسامة وفرحة عارمة عقب شفائه التام من فيرس كورونا المستجد، بعد خضوعه للعلاج خلال فترة تواجده في الحجر الصحي، وتبين تحسن حالته، وتحولت نتيجة التحاليل المعملية الخاصة به من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19).

ووثق أورازيو الإيطالى، لحظة خروجه من الحجر الصحي بالتقاط صور تذكارية مع الطاقم في الحجر الصحي، وسط فرحة عارمة منه، بانتصاره على فيروس كورونا، فى وقت قياسى داخل الحجر الصحى بالإسماعيلية، مقدم الشكر للطاقم الطبى ولمصر على الرعاية الطبية الفائقة التى تلقاها فى الحجر الصحى.

وقال "أورازيو"، إنه فور إصابته بكورنا فى مصر كان يريد الذهاب لإيطالية، لتلقي العلاج هناك، وظن أن تواجده في مصر سينهي حياته، الا أنه تفاجئ وجود رعاية طبية على أعلى مستوى، وبالتحدث مع عائلته وأصدقائه في ايطاليا تبين أن المنظومة الطبية لمكافة فيرس كورونا المستجد في مصر أفضل من طرق العلاج الإيطالية.

وأضاف "أورازيو"، أن مصر أفضل من أغلب الدول الأوربية، فى علاج مصابى كورونا، مشيرًا إلى أن المستشفيات فى مصر تقدم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى طبى، كما أن الحكومة المصرية لم ترحل الأجانب المصابين المتواجدين في مصر، وحصلوا على علاج على أعلى مستوى، مؤكدًا أن جميه طلباتنا داخ لالحجر الصحى كانت مستجابة، ولم نشعر أننا متواجدين فى بلد غريبة، مؤكدًا أن مصر لها فضل كبير عليه، وسوف يزورها بشكل مستمر فى الفترة القادمة، مشيرًا إلى أنه سيحكي لأصدقائه في إيطاليا عن التقدم الطبي في مصر، ومدى اهتمامهم بالمرضى وتقديم كافة سبل الرعاية له، مشيرًا إلى أن الطاقم الطبي يأتي إليه على مدار الساعة ويلبون كافة احتيجاته، مضيفًا "وشعرت أنني في فندق ولست في مستشفى.

ووصلت عدد الحالات التى تعافت من فيروس كورونا المستجد، حتى الآن من مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى 75 حالة، بعد تماثلهم للشفاء وتحولت نتيجة التحاليل المعملية الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال الدكتور محمد خالد، نائب مدير مستشفي أبو خليفة للحجر الصحى، إن من أصعب الحالات المتواجدة بالحجر الصحى، واجهت الفريق الطبى حتى الآن، هى لحالات مصابة بكورونا تعانى من جلطة شريان رئوى، وحالة أخرى جلطة قلب، وحالة جلطة بالمخ، ومازال العبض منهم تحت العلاج في تحسن بفضل الله، مشيرًا إلي أن المريض المصاب بجلطة شريان الرئوي هى لمواطن أمريكى 49 سنة، وتم منحه المزيب وتحسنت حالته وخرج بعد تعافيه تمامًا.

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واحتفل الفريق الطبى والعاملين بمستشفى أبو خليفة بحالات الخروج الجديدة وارتفاع أعداد المتعافين إلى 75 حالة حتى الآن، وهو معدل جيد، بالنسبة لعدد الحالات التى استقبلها المستشفى، حيث يستقبل المستشفى حالات عديدة من عدد كبير من المحافظات.

وفى الإسماعيلية، عقب بدء ظهور، حالات إيجابية من مصابى فيروس كورونا فى المحافظات، كان مستشفى أبوخليفة الطوارئ، بالإسماعيلية والواقع على طريق "الإسماعيلية – بورسعيد"، جاهزًا ليكون مقرًا للحجر الصحى من أجل استقبال أى حالة إصابة بفيروس "كورونا".

واستقبل المستشفى أعداد كبيرة من كل المحافظات، بعد أن أنهت مديرية الصحة بالإسماعيلية استعداداتها، لتجهيز المستشفى، والذى كان قد تم افتتاحه قبل عام، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، كما تم منع الإجازات بجميع الإدارات التابعة لقطاع الطب الوقائى، والتأكد من سلامة التجهيزات مستشفى أبوخليفة الطوارئ، أقسام الحجر الصحى، وتوفير مستلزمات مكافحة العدوى "الكمامات، والجوانتى، والمواد المطهرة".







