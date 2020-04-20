شكرا لقرائتكم خبر عن المالية تنفى إطلاق رابط لتسجيل بيانات ثانى مراحل دعم العمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تم تداوله من منشور بشأن إطلاق وزارة المالية رابطا إلكترونيا لتسجيل بيانات المرحلة الثانية لدعم العمالة غير المنتظمة، تواصل المركز مع وزارتى المالية والقوى العاملة، وقد تم نفى تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لإطلاق وزارة المالية أى روابط إلكترونية خاصة بتسجيل بيانات منحة دعم العمالة غير المنتظمة، وأن هذا الرابط مزيف وغير تابع لوزارة المالية.

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وأوضحتا أنه قد تم تحديد فترة أسبوعين كمهلة لتسجيل بيانات المتقدمين عبر الموقع الإلكترونى لوزارة القوى العاملة، وقد تم تخصيص الفترة (26 إلى 30) أبريل الجارى للصرف لمن تخلف عن اليوم المخصص له مع الالتزام بوصول الرسالة النصية قبل الصرف بـ24 ساعة، وشددتا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدشنى الرابط الإلكترونى المزيف.