شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم العالى" رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية فى شم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى الجمهورية بجميع المستشفيات الجامعية وأقسام الطوارئ وزيادة عدد الاطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والاقسام الحرجة وتنظيم الاجازات والراحات طبقا للقوي البشرية لكل مستشفي؛ وذلك بهدف توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية لأقسام الاستقبال والطوارئ والاقسام الحرجة والتأكد من توافر مخزون استراتيجي كاف من أدوية ومستلزمات الطوارئ، مع تواجد مديرى الطوارئ بالمستشفيات الجامعية وإرسال تقارير فورية إلى الغرفة المركزية بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس.

وأوضح بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، أنه تم التنسيق مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان لضمان توفير المصل المضاد للتسمم الممبارى (الخاص بالتسمم من الأسماك المملحة) وتم توزيع عدد منها على مراكز السموم الجامعية التى حدث بها إصابات فى المواسم السابقة كما اكدت الوزارة على انه فى حالة حدوث أى إصابات او أى حالات تسمم سيتم التعامل معها فورا.

وهنأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جمع المصريين بأعياد القيامة وشم النسيم تؤكد على ضرورة التزام المصريين بعدم الخروج من المنازل والالتزام التام بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية للحفاظ على صحة المواطنين ومنع الانتشار الوبائي لفيروس كورونا المستجد covid -19.

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وعلى جانب آخر، كان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قال إنه تم توزيع 20 كابينة تعقيم كاملة على المستشفيات الجامعية؛ بهدف تعقيم كافة المترددين على هذه المستشفيات، وحماية الفرق الطبية وجميع العاملين بالمستشفيات الجامعية من أخطار الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدًا أنه من المخطط توفير كبائن تعقيم أخرى لتزويد كافة المستشفيات الجامعية.