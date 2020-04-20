شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور..شوارع القاهرة كما لم ترها من قبل.. الطرق الرئيسية تخلو من السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الطريق الدائري ومحاور صفط اللبن و26 يوليو والطرق الرئيسية بالقاهرة الكبرى، سيولة مرورية صباح اليوم، حيث خلت بعض الطرق من وجود أية مركبات لوقت طويل، في ظل التزام المواطنين بالبقاء في المنازل وعدم النزول للشوارع لتجنب الزحام، لا سيما بعد وقف النقل الجماعي.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء كلف وزارة الداخلية بالالتزام بتطبيق حظر التجوال في الثامنة مساء دون أعذار لمن يتخلف عن تطبيق القرار.

وتضمنت حزمة قرارات الحكومة التى يسرى عليها قرار المد حتى 23 أبريل تعليق حركة الطيران وإغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية"، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسرى ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.

وتضمنت حزمة القرارات التى أصدرها رئيس الوزراء إغلاق جميع المقاهى والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهى، والنوادى الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التى تقدم التسلية أو الترفيه، كما تُغلق أمام الجمهور جميع المطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت التى تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً.

وتقرر وقف النقل العام في البلاد يوم شم النسيم ومنع التنقل بين المحافظات وغلق المتنزهات والحدائق لمنع الزحام.



منزل كوبري اكتوبر



منطقه باب اللوق



ميدان التحرير



نفق الازهر



هدوء تام فى المهندسين



هدوء تام



وسط البلد هادئه تماما



وسط البلد هادئه



احد المشردين ينام على كوبري اكتوبر



اغلاق المحلات



التزام المواطنين بالبقاء فى المنازل

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التزام المواطنين



القيل من المواطنين فى الشارع



الكمامه فى يوم شم النسيم



المتحف المصري



المهندسين خاويه



المهندسين



باب اللوق



شارع 26 يوليو



شارع البطل احمد عبد العزيز



شبرا مصر



شبرا



















كوبري اكتوبر فارغ



كوبري الجلاء



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