شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تبدأ غداً صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج "تكافل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، غداً الثلاثاء فى صرف مساعدات برنامج "تكافل" للمستفيدين، الذين يبلغ عددهم حوالى 2 مليون أسرة بإجمالى قيمة حوالى 903 مليون جنيه من خلال 400 مكتب بريد على مستوى كافة محافظات الجمهورية وذلك وفق الخطة التي اعتمدتها نفين القياج وزير التضامن الاجتماعي لصرف مساعدات برنامج تكافل وكرامه لشهر غبريل لمراعاة الإجراءات الاحترازية لمنع الزحام والتكدسات للوقاية من كورونا.

كانت نيڤين القباج وزير التضامن الاجتماعى، قد تابعت خلال يومى 18 و 19 إبريل عمليات صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج " كرامة "على مستوى كافة المحافظات، حيث قام حوالى 471 الف مستفيد بصرف مايقرب من 215 مليون جنيه مصري ومتاح لباقي مستفيدي كرامه الصرف طوال الأيام المتبقية من شهر إبريل الجارى كما شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصرى لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة.

وأكدت الوزيرة أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع المحافظين ومديرى مديريات التضامن الاجتماعى لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل فى حالة حدوث أى تكدس أو تزاحم.

Advertisements

يشار إلى أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامه حوالى 3 ملايين أسرة بما يشمل حوالى 12 مليون فرد ويبلغ إجمالى الدعم المنصرف هذا الشهر حوالى مليار و385 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن الوزارة كانت قد اطلقت مؤخراً البوابة الإلكترونية للاستعلامات والشكاوى للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة الكترونياً https://tk.moss.gov.eg

وتأتى هذه الخدمة فى إطار تنفيذ الوزارة لحزمة من الخدمات للعديد من فئات المجتمع المستفيدة من مختلف برامج الدعم التي تقدمها الوزارة للمجتمع المصري اتساقاً مع توجهات الحكومة للتحول الرقمي والانتقال بمستوى تقديم الخدمات الى مستويات يتم فيها التعامل مع الجمهور بشكل مباشر وشخصي مع الخدمات المطلوبة بدون أي تدخل لعناصر بشرية ولا سيما في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد بأزمة فيروس كورونا المستجد الذي يقتضي التباعد المكاني بين المواطنين كإجراء وقائي .