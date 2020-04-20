شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة والقيادات الأمنية يتابعون إغلاق الحدائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام اليوم الاثنين المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، بالمرور علي كافة الحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء بالمدينة بحضور العميد وسام فودة، مندوب مديرية امن الاسكندرية، والعقيد حازم عطية، مأمور قسم شرطة برج العرب، وقيادات شرطة التعمير، تحت اشراف العقيد دكتور اسامة الحوفي، رئيس قطاع غرب الدلتا بشرطة التعمير، وذلك لمتابعة سير الحالة الامنية بالمدينة، ومتابعة استمرار غلق المسطحات الخضراء والحدائق والاطمئنان على عدم وجود اي تجمعات للمواطنين.

يأتى دلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وبناء على توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن منع اي تجمعات داخل الحدائق والمتنزهات بالمدن الجديدة.



رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة يطمئنون على إغلاق الحدائق والمتنزهات

وقال المهندس عصام بدوى: تم اقامة كمائن ثابتة بجوار الحدائق وكذا دوريات متحركة داخل المدينة، وتلاحظ استجابة اهالي المدينة للتوجيهات الارشادية السابقة بهذا الخصوص، وتم التنبيه على كافة الإدارات المختصة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات الأمنية على مدار اليوم، حتى تنتهى أعياد الربيع دون حدوث مشكلات.

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كانت أجهزة المدن الجديدة، قد قررت اتخاذ العديد. من الإجراءات الاحترازية والقرارات لمواجهة حدوث أي تجمعات للمواطنين خلال شم النسيم غدا، حيث قرر المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، غمر الحدائق العامة بالمياه لمواجهة التجمعات غدًا الإثنين فى أعياد شم النسيم ومنع استغلال المواطنين لها، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

ووجه رئيس الجهاز رؤساء الأحياء وإدارة الأمن والزراعة والنظافة والأجهزة التنفيذية بمنع تجمعات المواطنين بالحدائق والمتنزهات العامة بنطاق الأحياء.

وأكد على تشكيل غرفة عمليات وفرق عمل من القيادات التنفيذية لمتابعة الإجراءات التي جرى اتخاذها حفاظًا على صحة المواطنين.

وأسوة بجهاز مدينة 6 أكتوبر، أكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أنه تم إتخاذ اللازم نحو زيادة معدلات ري الحدائق العامة والمناطق الخضراء والجزر بالطرق الرئيسية والداخلية من الان، وإلي مساء الغد بشكل متواصل وبما يمنع المواطنين من الجلوس عليها، وتكوين تجمعات حفاظا على سلامة المواطنين.