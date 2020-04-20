شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: جولات للمحافظين للتأكد من غلق الشواطئ والحدائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتابع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، مع المحافظين علي مدار الساعة منذ صباح اليوم الإثنين جهود كافة الأجهزة المحلية والتنفيذية لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية فيما يخص شم النسيم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن شعراوى أجرى عدداً من الاتصالات مع المحافظين لمتابعة الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية، وكل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، لمنع أي تجمعات للمواطنين من أبناء المحافظة أو من المحافظات المجاورة وإيقاف كافة وسائل النقل العام والخاص.

وأشار شعراوى إلى أن المحافظين يتابعون منذ الصباح الباكر تطورات الوضع بكافة المناطق بالمحافظة، خاصة فى المناطق التى كانت تشهد تجمعات كبيرة فى ذلك اليوم، مشيراً إلى أن هناك تعاون وتنسيق بين القيادات المحلية بالمحافظات ومديرى الأمن والجهات المعنية الاخري لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بكل حزم والتحكم فى الحركة على الشوارع الرئيسية، وحركة المرور، وخاصة في الشوارع على الكورنيش فى المدن الساحلية أو النهرية، لمنع أى تكدسات أو تجمعات للمواطنين.

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وأضاف وزير التنمية المحلية أن هناك إغلاقاً كاملاً لكافة الحدائق والشواطئ والمتنزهات بالمحافظات وقام عدد من المحافظين بجولات ميدانية لتفقد مختلف الشوارع ومتابعة التزام المواطنين بعدم التجمع خاصة في مناطق الكورنيش والحدائق ، مضيفا أنه تم توجيه القيادات المحلية من رؤساء الأحياء والمدن والمراكز والوحدات المحلية بالمرور علي مدار اليوم بالمتابعة علي مدار اليوم للغلق الكامل لمناطق تجمعات المواطنين سواء في الشواطئ أو الحدائق وغيرها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وأوضح شعراوى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف عمليات المحافظات تتابع الموقف في كافة المراكز والمدن والقرى على مدار الساعة مع الجهات المعنية ، كما تتلقى الوزارة أية شكاوى بشأن عدم الإلتزام بقرارات غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات على مبادرة " صوتك مسموع " من خلال الخط الساخن ( 15330) أو رقم الواتس آب )01150606783 (أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك (www.facebook.com/ sotakmasmwo).

وأهاب وزير التنمية المحلية بالمواطنين فى كافة المحافظات الالتزام بالقرارات والتوجيهات الصادرة من الدولة للحفاظ على سلامتهم والإحتفال بهذه المناسبة مع اسرهم فى المنازل.