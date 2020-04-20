شكرا لقرائتكم خبر عن طقس شم النسيم.. ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة مائية والعظمى بالقاهرة 29 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد، اليوم الاثنين، شم النسيم، ارتفاعا آخر بدرجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويشهد الوجه البحرى طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وتشهد السواحل الشمالية الغربية طقسا لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.

وأوضح الخبراء أن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسا لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس كما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، وفى شمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس حار نهارا بارد ليلا، والرياح معتدلة.

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وبالنسبة لدرجات الحرارة بالقاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 16 درجة، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 19 درجة.

وشهد طقس أمس الأحد ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة، حيث شهدت القاهرة الكبرى طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وشهد الوجه البحرى طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، ساد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة.

وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، شهدت طقسا لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة، وفى شمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة على مناطق متفرقة، و جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا، والرياح معتدلة.