شكرا لقرائتكم خبر عن بعد العزل الصحى لكفر العجمى.. 9 إجراءات للبيئة للتخلص من المخلفات ومنع انتشار العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، عددا من الإجراءات العاجلة لمتابعة عمليات الجمع والنقل للمخلفات الصلبة البلدية، بقرية كفر العجمى التابعة لمركز بيلا - بمحافظة كفر الشيخ، والتخلص الأمن منها، وذلك بعد فرض العزل الصحى الكامل على القرية نتيجة لظهور بعض حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتتضمن تلك الاجراءات:

1- تخصيص سيارة مكبس لنقل المتولد اليومى، من قرية كفر العجمى، وتعقيمها وتطهيرها قبل تحركها إلى المدفن.

2- يتم نقل المخلفات من القرية إلى المدفن المحكوم بمدينة مطوبس للتخلص الآمن منها.

3- تخصيص خلية فى المدفن المحكوم، لمخلفات هذه القرية دون غيرها، وفرشها بطبقة من الجير الحى، وتفريغ المخلفات عليها.

4- يتم تغطية المخلفات بطبقة أخرى من الجير الحى فور الإنتهاء من تفريغ الحمولة للتأكد تماما من التخلص الآمن منها.

5- اختيار موقع الخلية على أن يكون عكس اتجاه الرياح السائدة، ثم تعقيم وتطهير السيارة بعد الإنتهاء من تفريغ حمولتها.

Advertisements

6- ارتداء جميع العاملين والسائقين بالقرية لمهمات الوقاية السميكة، والتى لا تسمح بالنفاذية حفاظا على سلامتهم، وعدم خلع كمامات الوقاية الشخصية أثناء العمل، أو التوجه بملابس العمل إلى المنازل نهائيا.

7- منع النبش بالمخلفات مطلقاً في مواقع العمل، أو الخروج بالمواد الممكن إعادة تدويرها خارج أماكن العمل .

8- متابعة إجراء عمليات التطهير بصفة دورية طول اليوم، وذلك لكافة المعدات المستخدمة في عمليات الجمع والنقل، وكذا عمليات تطهير الشوارع والأماكن العامة بالقرية.

9- منع تراكم المخلفات داخل الحاويات وصناديق القمامة مع ضرورة الرفع المباشر لها أولاً بأول.

يذكر أن محافظة كفر الشيخ، أحد المحافظات الأربعة الواقعة فى نطاق عمل البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة ( قنا /اسيوط / كفرالشيخ / الغربية)، والذى يتم من خلاله تنفيذ خطة طوارىء عاجلة لإدارة منظومة المخلفات الصلبة، فى اوقات الحظر ومتابعة عمليات الجمع والنقل والتخلص الآمن من المخلفات بالتعاون مع الوحدات المحلية وإدارات المخلفات بالمحافظات.